Transavia conecta Sevilla con la magia de Lyon en su festival de las Luces

Durante el mes de diciembre, Lyon se convierte en una de las ciudades más luminosas y espectaculares de Europa gracias a la Fête des Lumières, un festival que transforma sus calles, plazas y monumentos en un inmenso lienzo de arte visual. Del 5 al 8 de diciembre, millones de visitantes se reúnen para disfrutar de proyecciones, instalaciones de luz, espectáculos al aire libre y la tradicional colocación de pequeñas velas, los lumignons, en las ventanas. Una costumbre que mantiene vivo el espíritu original de esta celebración.

Este año, llegar hasta Lyon es más fácil que nunca gracias a Transavia, la aerolínea low-cost del grupo Air France–KLM, que opera tres vuelos directos a la semana desde Sevilla (lunes, jueves y domingos). Con tarifas desde 34 euros por trayecto, los sevillanos pueden volar en poco más de dos horas al corazón de Francia y vivir uno de los festivales más bonitos del invierno europeo. Los vuelos conectan el aeropuerto de Sevilla con el aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry, permitiendo planificar una escapada.

Además, Transavia ofrece una experiencia cómoda y flexible, con varias opciones de tarifas que permiten al pasajero personalizar su viaje según sus necesidades. La compañía cuenta con un servicio de reventa de billetes que permite a los pasajeros revender su vuelo si finalmente no pueden viajar. A través de su plataforma oficial de reventa segura, los clientes pueden recuperar parte o la totalidad del importe de su billete, aportando tranquilidad y flexibilidad en la planificación del viaje.

“En Transavia trabajamos para que viajar sea sencillo, accesible y sin preocupaciones. Gracias a la conexión de Sevilla con Lyon los sevillanos pueden disfrutar de uno de los festivales más bellos de Europa y hacerlo sin preocupaciones, con flexibilidad, precios competitivos y la posibilidad de revender los billetes si surge cualquier imprevisto”, explica Julien Mallard, director general adjunto de ventas y marketing de Transavia Francia.