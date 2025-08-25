Dos de cada tres delitos de odio en Sevilla son por ataques racistas u homófobos

Dos de cada tres delitos de odio que se registran en Sevilla son por ataques racistas u homófobos. Así lo pone de manifiesto el informe sobre este tipo de delitos correspondiente al año 2024, que acaba de publicar el Ministerio del Interior. En la provincia de Sevilla se catalogaron como delitos de odio 74 asuntos a lo largo del ejercicio pasado. De ellos, 29 fueron motivados por el racismo y 24 por la orientación sexual. El resto de casos se reparten entre la discriminación por sexo o género (9), aporofobia (4), las creencias o prácticas religiosas (2), la ideología (2) y la discriminación generacional (2). Otros dos incidentes quedaron como infracciones administrativas.

Fueron menos casos que el año anterior, 2023, cuando se registraron 97 episodios de odio en Sevilla. Traducido a porcentajes, hubo un descenso aproximado del 24% entre un año y otro. Sin embargo, son más casos que los del año 2022, en el que se catalogaron como delitos de odio 65 incidentes. Aunque los episodios racistas siguen siendo los más comunes en Sevilla, hubo diez casos menos en 2024 en relación con 2023, cuando se registraron en la capital y la provincia 39 casos de este tipo. En el caso del racismo, por tanto, hay una bajada superior al 25%.

Distinta es la evolución que presentan los episodios homófobos, que crecieron en relación con el año anterior. En 2023 hubo 19 ataques relacionados con la orientación sexual de las víctimas, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 24. Es decir, un incremento del 26%. Han descendido los ataques por cuestiones ideológicas de 9 a 2, mientras que los casos de discriminación por sexo o género pasaron de 7 a 9 y los de aporofobia subieron de 2 a 4. Bajaron enormemente, de 2 a 15, los incidentes que se catalogaron como infracciones administrativas.

Manifestación contra el racismo. / EFE

Sevilla es la octava provincia española en casos de odio contabilizados. Los dos primeros puestos son, obviamente para las dos ciudades más pobladas del país, Madrid y Barcelona, con 272 y 205 casos respectivamente. Son también ciudades en las que hay un porcentaje importante de inmigrantes, de ahí que haya más casos de ataques racistas. La tercera plaza es para Valencia, con 145. Vizcaya, con 122; Guipúzcoa, con 97; Navarra, con 95; y Alicante, con 82, le siguen en la lista precediendo a Sevilla, que es la primera provincia andaluza en el ranking, algo lógico si se tiene en cuenta que es la de mayor población.

Si se tiene en cuenta la proporción entre delitos de odio y número de habitantes, Sevilla cae hasta el puesto número 25 de España. Tiene una tasa de 3,71 delitos por cada 100.000 habitantes. Navarra es la provincia con una mayor ratio, con 14 delitos de odio por cada 100.000 personas. Le siguen Guipúzcoa, con 13,26; Vizcaya, con 10,51; Ceuta, con 8,41; Burgos, con 8,35; y Melilla, con 8,15.

En cuanto a victimizaciones, en Sevilla se contabilizaron 65. Hay menos víctimas que hechos conocidos porque este tipo de ataques pueden ir dirigidos contra un colectivo, sin que ninguna persona en concreto sea atacada. Desde hace años, Interior utiliza el término victimizaciones en vez del de víctimas. Lo hace así para distinguir los hechos de las personas, pues una misma persona (que sería la víctima) puede sufrir varios ataques, y por tanto contaría en las estadísticas como varias victimizaciones.

La Policía y la Guardia Civil detuvieron o investigaron a 19 personas por delitos de odio en Sevilla a lo largo del año pasado. De ellas, siete fueron por ataques racistas y otras siete por incidentes homófobos, dos por aporofobia, dos por ideología y una por discriminación por razón de sexo o género. Hubo un detenido más que el año anterior. Las Fuerzas de Seguridad dieron por esclarecidos 36 de los 74 asuntos tramitados como delitos de odio.

El informe utiliza la definición de delitos de odio que da la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que dice que "un delito de odio se da cuando su autor ha designado intencionadamente a una persona o propiedad como su objetivo por una o más características protegidas o ha expresado hostilidad hacia alguna característica protegida durante la comisión del delito". Dice la OSCE que se componen de dos elementos: un delito y una motivación prejuiciosa. Los ámbitos que computarían en este apartado son el racismo o xenofobia, la orientación sexual o de género, creencias o prácticas religiosas, el antisemitismo, la discapacidad, la aporofobia, la ideología, la discriminación por razón de sexo o género, por enfermedad o generacional y el antigitanismo.

Protesta contra la homofobia y transfobia. / EFE

La cifra total de delitos e incidentes de odio registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, a lo largo de 2024, asciende a un total de 1.955 hechos, lo que supone un descenso del 13,8% en relación con 2023. De esta cifra total, 86 son infracciones administrativas, que descienden un 27,12%. Interior resalta que los hechos conocidos han disminuido en casi todos los ámbitos, menos en los de antisemitismo, aporofobia y creencias y prácticas religiosas, que han aumentado. El mayor descenso se ha producido en los campos de ideología, antigitanismo y disfobia, por este orden.

La tasa de hechos esclarecidos de delitos e incidentes de odio asciende hasta un 71,87%. Entre los incidentes se pueden destacar los siguientes: lesiones, amenazas, promoción o incitación pública al odio, trato degradante, injurias, otros delitos en contra de la Constitución, humillación, desprecio o descrédito y daños. La asignación mensual del fenómeno muestra que los meses en los que se registra mayor número de delitos e incidentes de odio son noviembre y mayo. Por otra parte, de los hechos registrados se puede extraer que los lugares específicos donde se han producido con mayor frecuencia la comisión de este tipo de conductas son la calle, las viviendas e instalaciones. A continuación, le siguen los ocurridos en establecimientos, espacios abiertos, otras dependencias, medios de transporte y recintos.

La cifra resultante que computa las victimizaciones registradas en el año 2024 desciende a 1.973, un 12,9% menos que el año anterior. De ellas, 53 son infracciones administrativas. La mayor victimización se produce en hombres (59,91%). Los menores de edad constituyen el 12,77% del conjunto de las víctimas en 2024, una cifra mínimamente mayor a la de 2023. Del análisis sobre la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo, las víctimas de ambos sexos presentan el porcentaje más alto en racismo y xenofobia, en la misma tendencia que los años anteriores.

En cuanto a los grupos de edad, un porcentaje importante de las víctimas se encuadran dentro del rango de 26 a 40 años, con un 34,67%, ligeramente superior al año anterior (32,95%). Le sigue la frnaja entre los 18 y los 25 años, con un 18,75%, que aumenta en relación a 2023 (15,48%).

Entre los principales hechos cometidos contra víctimas de sexo masculino y femenino se encuentran las lesiones y las amenazas. La distribución de las víctimas según su procedencia refleja que en primer lugar se encuentran las de nacionalidad española, con el 60% del total. La cifra de víctimas extranjeras representa un 39,89%. Dentro del conjunto de ellas, las que contabilizan valores más elevados son las procedentes de Marruecos (8,77%), Colombia (5,32%) y Venezuela (2,58%). Se observa una leve disminución en las victimizaciones nacionales (2,07%) y un leve aumento en las extranjeras en relación a 2023.

En cuanto a las víctimas que son menores de edad, la mayoría de ellas son hombres que sufrieron ataques racistas o xenófobos, así como relacionados con su orientación sexual e identidad de género. En las mujeres, ataques racistas y discriminación por sexo. Por tipos delictivos, son las lesiones las que más sufren los menores. El 72,62% de estos adolescentes son españoles, un porcentaje más alto que en el total.

Dado el carácter especialmente vulnerable de la infancia y la adolescencia frente a los incidentes de odio, el análisis de la Secretaría de Estado de Seguridad se centra exclusivamente en las victimizaciones de menores con el objetivo de identificar tendencias específicas que permitan diseñar intervenciones preventivas y de protección ajustadas a sus necesidades. Entre 2021 y 2024, las victimizaciones de menores aumentaron hasta 2023 (335 casos) y descendieron en 2024 (247). El racismo y la orientación sexual/identidad de género concentraron el mayor número de casos, manteniéndose en cifras altas. El antisemitismo y la ideología mostraron incrementos mínimos. Algunas tipologías se mantuvieron estables en niveles bajos, como la discriminación por razón de enfermedad o la generacional. En 2024 se incorporó la islamofobia, con sólo un caso. La evolución refleja la persistencia de formas graves de odio hacia menores, especialmente por razones étnicas, sexuales y de género.

En total en España hubo 905 detenidos o investigados. Los hombres representan un porcentaje muy elevado de las detenciones, con un 81,88%. Los ámbitos que recogen mayor incidencia son racismo/xenofobia y orientación sexual. Un porcentaje importante de los autores de estos hechos se encuadran dentro del rango de 26 a 40 años, con un 28,18%, seguido de la franja de 18 a 25, con un 19,78%, que aumenta con respecto al año anterior. 146 de los detenidos o investigados son menores de edad. Las lesiones y amenazas son los delitos principales. La mayoría de los arrestados son españoles (75,84%). Entre los extranjeros, los marroquíes (8,88%), los colombianos (2,70%) y los rumanos (2,02%) son los que registran un mayor volumen de casos.

El informe incluye también un apartado para aquellos delitos de odio cometidos a través de internet. Fueron 215 los hechos conocidos, un 3,59% menos que el año anterior. Aquí destacan de nuevo los ataques homófobos y racistas o xenófobos. Entre los ámbitos que más han aumentado con respecto al ejercicio anterior destacan el antisemitismo, que presenta una variación del 57,14%. De estos ciberdelitos de odio se esclarecieron 136, más de la mitad.