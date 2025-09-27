Tres personas afectadas por inhalación de humo en el incendio de un aparcamiento subterráneo en Sevilla

Un incendio registrado este sábado en el interior del aparcamiento subterráneo de un inmueble de la calle Fortaleza, en Sevilla, ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia y ha dejado tres personas atendidas por inhalación de humo, una mujer de 42 años y dos hombres de 46 y 50.

El fuego, que comenzó a las 20:20 horas en uno de los vehículos estacionados, se propagó rápidamente y afectó a varios automóviles. Dotaciones de Bomberos de Sevilla se desplazaron al lugar, logrando sofocar las llamas y proceder a la ventilación de las zonas con mayor concentración de humo.

El inmueble no tuvo que ser desalojado. En paralelo, la Policía Local acotó la zona mientras se desarrollaba la intervención y reguló el tráfico. Los servicios sanitarios del 061, junto al equipo médico de Bomberos, atendieron a los afectados, ninguno de ellos en estado grave.

Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas del siniestro. Una vez concluidas las labores de extinción y ventilación, se prevé restablecer el tráfico en la zona.