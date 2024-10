El turismo regenerativo frente a turismofobia en el TIS 2024

Evitar ser invasivos con la cultura visitada, gestionar las experiencias con el gobierno local, mejorar las condiciones de los empleados del sector y conseguir que las comunidades locales valoren de forma positiva el turismo son aspectos clave en los que el sector está empezando a enfocarse. Así se ha puesto de manifiesto durante la primera jornada de TIS – Tourism Innovation Summit 2024. La cumbre internacional de innovación turística ha puesto el foco en la sostenibilidad como uno de los aspectos clave y de futuro, con la mirada puesta en el turismo regenerativo, la integración con las comunidades locales y la apuesta por la preservación del patrimonio cultural.

Es el caso de Variety Cruises, que, con el turismo regenerativo en su ADN, aboga por crear un mundo mejor en el mar, evitando ser invasivos con las culturas que visitamos. “El turismo masificado se da en zonas muy concretas y en épocas muy específicas del año. Hay que gestionarlo desde el punto de vista de la administración, el gobierno local, etc”, ha indicado Filippos Venetopoulos, Chief Executive Officer en Variety Cruises. En este sentido, ha explicado que Variety Cruises ha implantado una tasa de 25 euros para los turistas de Santorini, que destinará al gobierno griego para mejorar otros destinos. Además, ha apostado por integrar la sostenibilidad no solo en el diseño y operaciones de la naviera, sino en la experiencia de los viajeros. “Organizamos limpiezas de playas, buceamos para limpiar el océano y nos abastecemos localmente de marisco”, ha ejemplificado.

Por su parte, Héctor Fernández, CEO de SPEL-Turismo Lanzarote, ha considerado pensar más allá de criterios medioambientales cuando hablamos de sostenibilidad en el sector. “También hay que pensar en la gobernanza, el aspecto social, el aspecto económico”, ha indicado. Por ello, ha tildado de necesario “integrar los intereses de la comunidad local y los de los turistas”, así como “intentar mejorar las condiciones del lugar de trabajo e intentar evitar que la gente se vaya. La comunidad local tiene que ver los beneficios del turismo. Hay que intentar evitar que la gente vea el turismo como un fenómeno, verlo como algo bidireccional”, ha apuntado. De hecho, “algunos indicadores sugieren que cuanto más integrado esté el turismo regenerativo en la empresa, más fácil será retener el talento”, ha garantizado.

En esta misma línea se ha pronunciado Amit Sharma, Advisor en Saudi Tourism Authority, que ha puesto de relieve la importancia de enfocarse en los aspectos positivos para avanzar en el turismo regenerativo y basarlo “en el principio de valor, no de volumen. Calidad y no cantidad. Es necesario que los turistas que quieran gastar más tengan experiencias culinarias y culturales, el aspecto local. Los guías locales aportan más a los visitantes, lo que se traduce en una mejor experiencia del visitante”. No obstante, ha considerado que quedan aspectos para prosperar en el turismo regenerativo. “Se necesita claridad, indicadores, evaluación comparativa. Esto ayudará a identificar los objetivos adecuados. En estos momentos, el turismo regenerativo es un debería, no un debe. Está creciendo lenta pero constantemente y podría ser el futuro en los próximos años”.

La sostenibilidad importa

El 87% de los hoteleros considera que la sostenibilidad es importante o muy importante para ellos. Son conclusiones del informe Travel Technology Investments Trends 2024 elaborado por Amadeus, que destaca la relevancia que ha adquirido la sostenibilidad para clientes y viajeros. Así lo ha puesto de relieve Agnes Pierce, Director, Global Head of Sustainability – Hospitality en Amadeus, que ha resaltado la sostenibilidad como un elemento integrado en su compañía. “Queremos crear experiencias de viaje para todos y en todas partes teniendo en cuenta la sostenibilidad”, ha indicado. Para que el sector del turismo prospere en la transición ecológica, ha considerado que “todo el ecosistema debe alinearse” y que es “necesario apoyar a otras organizaciones que trabajan por la sostenibilidad a nivel local”.

También ha considerado clave las asociaciones con empresas Santiago Lopezbarrena, responsable de Sostenibilidad de Vueling, que ha presentado la apuesta de la compañía por esta materia gracias al impulso de tres pilares: los combustibles más sostenibles, la flota más eficiente y la tecnología aplicada para que las operaciones sean más ecológicas.

Por su parte, Inge Huijbrechts, Chief Sustainability and Security Officer en Radisson Hotel Group, ha confirmado el compromiso de la compañía con las cero emisiones netas para 2050. Para avanzar en sostenibilidad, ha remarcado como “esencial” implicar a los equipos en operaciones ecológicas, así como “integrar la sostenibilidad en la experiencia de los huéspedes para que sea más fácil”, ya sea desde reduciendo los plásticos de un solo uso o incluir cargadores de vehículos eléctricos, entre otras acciones. Por último, ha apostado por la colaboración en el sector, la transparencia y la comunicación clara con el viajero para que confíe en su viaje sostenible.

Asimismo, Marta López, Head of Corporate Partnerships en UNICEF Spain, ha remarcado que “el sector turístico no está en vías de cumplir los ODS. No avanzamos lo suficientemente rápido, pero hay potencial para acelerar ese proceso”. López ha resaltado la importancia de transformar el funcionamiento de las empresas para influir en los derechos de la infancia. “Se olvida el aspecto social de la sostenibilidad. Dejamos de lado la tan necesaria inversión en todos los que rodean a la empresa. No se trata de una agenda filantrópica, tiene sentido desde el punto de vista empresarial”, ha indicado.