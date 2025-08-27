Los turistas checos lideraron las pernoctaciones en Sevilla el pasado mes de julio

Sevilla y su provincia están de moda y, aunque es cierto que existe un leve descenso en cuanto a las cifras de viajeros que se alojaron en hoteles el año pasado, según los datos del INE la ocupación extrahotelera aumentó un 10,7% con respecto a junio de 2024. Los datos de pernoctaciones y viajeros confirman la preferencia a los alojamientos turísticos. En el mes de julio llegaron a la provincia 297.892 viajeros que generaron 594.291 pernoctaciones con una estancia media de 1,99 días, lejos de los clásicos 2,90. Desde que comenzó el año, el número de turistas que han desembarcado en la provincia ha descendido tanto entre los extranjeros como entre los nacionales, aunque es cierto que estos últimos suelen tener una mayor estancia media.

De las variables clásicas que el Instituto Nacional de Estadística utiliza en este tipo de informes de coyuntura turísticas se desprenden datos que aportan pistas sobre cómo son los flujos de viajeros y lo que buscan.

Por ejemplo, los procedentes de la República Checa ocupan el primer lugar entre los que más días pasan recorriendo la provincia y el segundo entre los países emisores durante el tercer trimestre de este año. En concreto, 16.950 checos recorrieron Sevilla durante el tercer trimestre del año, generando 49.476 pernoctaciones según el INE. Este mercado ocupa el cuarto lugar en términos absolutos como emisor de turistas. Los estadounidenses lideraron este ránking en el tercer trimestre, 18.126 norteamericanos disfrutaron de Sevilla y su provincia y generaron 39.943 pernoctaciones.

Países tradicionalmente emisores

Portugal, Francia, Italia y Alemania, que son los países tradicionalmente emisores. El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, explicó, con la prudencia con la que se debe de analizar esta foto fija que ofrece el INE, que aunque “la mayoría de los turistas extranjeros, en términos absolutos, siguen procediendo de Estados Unidos, en primer lugar, y Francia en segundo, esta irrupción de la República Checa es fruto de las campañas y misiones comerciales realizadas por Prodetur en Praga, entre otros puntos”.

Sobre esta irrupción de los viajeros checos, Rodríguez Hans señaló que es una muestra de cómo el mercado de la Europa del Este está descubriendo la provincia de Sevilla. La apertura de nuevas conexiones y rutas aéreas tienen mucho que ver en estos datos.

“En estos vínculos con el Este es muy importante la conexión aérea con Estambul. En breve se unirán a estas rutas Turkish Airlines. Ahora hay que buscar, como sea, una conexión con EE. UU. No sólo por el turismo estadounidense sino por la ventaja que supone a la hora de captar viajeros de Hispanoamérica. Una conexión aérea que ahora le toca a Sevilla”, añadió.

Para el vicepresidente de Prodetur una de las lecturas más interesantes que se pueden hacer de los datos del INE es que las cifras de viajeros residentes y no residentes que escogen la provincia de Sevilla, incluida la capital, están prácticamente parejas. En el acumulado del año, 1.239.707 de los que nos visitaron son extranjeros frente a los 941.533 españoles.

“La desestacionalización del turismo en Sevilla y su provincia es ya una realidad. En eso tiene mucho que ver el cambio de concepto de viaje desde el Covid. Quienes nos visitan quieren pasear por la ciudad y conocer su patrimonio, pero también visitar una almazara o hacer una ruta en bici, o conocer Itálica”, afirmó Rodríguez Hans. “En esto tiene mucho que ver que se ha dejado atrás el modelo de desbordamiento para la provincia. Los municipios no son sólo receptores de los viajeros que la capital no puede asumir, sino que se ha convertido en un destino propio que suma atractivos para los viajeros”, afirmó.