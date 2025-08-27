La hospedería conventual de Sevilla que logra un 9,7 en Booking

Un balón de oxígeno. La apertura de la hospedería del convento de San Leandro ha supuesto un revulsivo para la vida diaria de las religiosas agustinas de este céntrico cenobio sevillano. La construcción de los cuatro alojamientos en la antigua casa de portero ya ha permitido que se haya arreglado y pintado el patio de San José, espacio en el que las religiosas tienen el obrador del que salen las afamadas yemas.

Una de las habitaciones de la hospedería de San Leandro. / M. G.

Desde hace tiempo, los conventos sevillanos buscan nuevos ingresos con los que hacer frente al mantenimiento de sus importantes edificios, declarados Bien de Interés Cultural. Con esa premisa, las monjas de San Leandro se embarcaron en este proyecto que, tras meses de trabajo, abrió el pasado mes de mayo. En este tiempo, la ocupación de las cuatro habitaciones, que cuentan con todas las comodidades propias de un hotel, ha ido en aumento. En los meses que lleva funcionando, el 50% de los clientes ha sido nacional. Pero la importante puntuación que el alojamiento tiene en la página de referencia Booking.com, un 9,7, ha deparado que turistas procedentes de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos se hayan empezado a interesar en este particular alojamiento en el que reina la paz y el sosiego.

La entrada a una de las habitaciones. / M. G.

Las habitaciones de esta hospedería se distribuyen en dos plantas en torno al compás del convento, donde se encuentra el torno en el que se pueden comprar las exquisitas yemas de San Leandro, un producto registrado desde hace más de un siglo. Para separar los espacios y preservar la clausura cuando el torno esté cerrado, se ha instalado una cancela. Además, la entrada a la hospedería es independiente. Para realizar las obras de acondicionamiento se han organizado visitas guiadas al cenobio, mercadillos benéficos y múltiples eventos. Una persona fundamental para el buen fin de la iniciativa ha sido el historiador Salvador Guijo, persona de confianza de las religiosas y autor de la importante monografía de este monasterio.

Las religiosas elaborando las yemas. / M. G.

Además de la hospederías, San Leandro cuenta ya con una completa y funcional página web en la que se pueden adquirir sus deliciosos dulces y otros productos realizados por las monjas desde cualquier lugar del mundo. La web se ha financiado con fondos europeos.