Tussam espera reducir el absentismo al 7,5% en 2025

En la partida de gastos de personal del Presupuesto de Tussam para 2025 aparece una plantilla ajustada a una situación de normalidad y el incremento de una oferta que incluye las nuevas líneas C5 y del Tranvibús, la ampliación de la línea de Metrocentro, y los refuerzos con el aeropuerto de San Pablo y los eventos deportivos y culturales. La empresa municipal de transporte estima una plantilla de 1.738 trabajadores, lo que supone un incremento frente al cierre previsto de 2024 en un 3%. Respecto al absentismo laboral, se calcula que llegue al 7,5% de la plantilla. Esto supone casi un punto menos que al cierre de 2023.

Tussam entiende que el absentismo, que afecta con carácter general a todas las empresas de ámbito nacional, obedece a distintos factores. Entre otros, el alargamiento de los procesos de incapacidad temporal que se produce con ocasión de la situación actual del sistema sanitario nacional y la desconexión con la empresa que se produce en muchos procesos de incapacidad temporal con la nueva regulación que suprime la obligación del trabajador de la presentación de la documentación. Añade que también influye la nueva regulación, que establece la prórroga automática de la situación de incapacidad temporal al llegar a los 365 sin alta médica. La empresa municipal recuerda que efectúa un control y seguimiento del absentismo basado en distintas líneas de actuación como la valoración del absentismo global y coste por partidas, y medidas preventivas, asistenciales y económicas.

En las cuentas provisionales para el año que viene a las que tuvo acceso este periódico, también destacan los gastos incurridos por la gestión de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián por el aumento de costes de vigilancia y demás servicios por el accesos de los autobuses turísticos. Desde septiembre se encuentra en fase de pruebas la implementación de un plan de reordenación de los espacios destinados a esos vehículos dando conocimiento de las nuevas normas a los conductores y las empresas para, a partir de enero, empezar definitivamente con sus correspondientes multas a los que infrinjan la normativa.

El nuevo esquema establece puntos concretos para la carga y descarga de pasajeros, eliminando la parada de la avenida de Portugal, junto a Capitanía. La estación se ha convertido en el principal punto de parada de larga estancia y estacionamiento de estos vehículos, dedicando 27 plazas de aparcamiento en su interior y otras 35 en el parking exterior. Los buses turísticos pueden aprovechar las instalaciones como andenes, vigilancia 24 horas, sala de espera para viajeros y la proximidad a la estación de trenes de Santa Justa.

La medida no es nueva. El proyecto estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero no se había cumplido hasta ahora. De hecho está incluida en la planificación urbanística de la ciudad vigente desde 2006, pero hasta ahora ningún gobierno local la había puesto en marcha. El popular Juan Ignacio Zoido llegó a plantearse eliminar esta estación del Prado y finalmente la mantuvo para compatibilizarla con estos autobuses turísticos, pero no llegó a aplicar el plan. Tampoco lo hizo el gobierno socialista anterior (Alfredo Sánchez Monteseirín) ni posterior (Juan Espadas y Antonio Muñoz).

Otro de los datos que aparecen en las cuentas provisionales de Tussam para 2025 es que, gracias a la mejoría en los últimos meses, se estima que la cifra de viajeros anual recuperará los niveles del 2019 (año tipo para la empresa) y que el total de viajeros al cierre de 2024 estará en torno a los 82,9 millones, frente a los 44 millones en 2020, los 51,5 millones en 2021, los 66,5 de 2022 y los 77,5 de 2023. Entre las consideraciones adicionales, se indica expresamente que no se incorporan los efectos de la implementación de las posibles nuevas líneas indicadas a continuación (ni otras posibles líneas o lanzaderas que pudieran surgir): la primera para unir Palmete-Rochelambert-Cerro del Águila- Hospital Virgen del Rocío, y la segunda para unir Parque Alcosa-Sevilla Este- Hospital Macarena- Centro de Especialidades.

Interior de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián. / José Ángel García