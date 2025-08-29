Tussam mejora su plan para los partidos del Betis en la Cartuja: la parada del 2 estará más cerca del estadio

El Ayuntamiento de Sevilla, tras analizar el dispositivo de movilidad que organizó para el primer partido del Betis en la Cartuja y estar atento a lo que opinaron muchos aficionados, ha modificado algunos puntos de su plan y los pondrá en funcionamiento este mismo domingo con motivo del encuentro ante el Athletic (19.00 horas). Las principales novedades son que se dobla el número de autobuses de la lanzadera entre Blas Infante y el estadio, se amplía su horario antes del choque y se acerca la parada del 2. Este último fue el gran motivo de queja de los seguidores tras el debut del pasado viernes. Lo que no cambia es que todos los autobuses de vuelta son gratuitos, de nuevo gracias al convenio con el Betis por el que el club se hace cargo de ese coste. Por la organización del pasado viernes, por ejemplo, abonó casi 11.000 euros tanto a Tussam como a Renfe.

La empresa municipal de transportes, Tussam, ha detallado las novedades del servicio especial que prestará este domingo. La primera, como queda dicho, es que "se duplican los refuerzos" en la lanzadera Blas Infante-Estadio y adelanta su funcionamiento en media hora. Por tanto, la línea empezará a operar dos horas y media antes del encuentro, a las 16.30.

La otra modificación es que la parada de salida de la línea 2 (Cartuja-Heliópolis) "fija ahora su parada en un punto más cercano al estadio". En concreto estará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. En la primera jornada se colocó unos 200 metros más adelante, en la calle Juan Bautista Muñoz poco antes de la rotonda del Teatro Central.

Por lo demás, Tussam mantiene los refuerzos en las líneas 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior). Cuando acabe el Betis-Athletic, los aficionados dispondrán de tres paradas exclusivas para estos autobuses. Además de la ya citada del 2, el C1 estará en Camino de los Descubrimientos a la altura de los Laboratorios de Ingeniería y el C2, en la calle Américo Vespucio a la altura del CSIC.

Al menos hace una semana, el C1 también paró en su marquesina habitual, justo a la entrada a Juan Bautista Muñoz desde Américo Vespucio. Es decir, a sólo unos metros de las paradas de las lanzaderas a Sevilla Este y la Barqueta. Esa sucesión de paradas y de autobuses articulados, además donde la calle se estrecha y hay un paso de peatones, derivó en un importante amontonamiento de aficionados y de colas para coger los distintos buses que colapsó esa vía durante varios minutos.

En todos los casos, estos autobuses de regreso a casa serán gratuitos pero sólo desde estas paradas, según matiza Tussam. Lo mismo pasará con las tres lanzaderas especiales de vuelta. La de Blas Infante, a la ida, sí es de pago como cualquier línea de Tussam en un día normal. Pero a la salida del estadio será gratuita, igual que la lanzadera hacia Sevilla Este y la que acaba en la Barqueta.