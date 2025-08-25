El Betis pagó 10.000 euros a Tussam y Renfe para que su afición saliese de la Cartuja en autobuses y trenes gratis

El Betis reunió el viernes a más de 54.000 aficionados en la Cartuja y uno de los grandes peligros del exilio, el del camino de regreso a casa, fue gestionado de forma tan eficiente por los responsables (club, Ayuntamiento, Estado...) que el desalojo de la isla funcionó muy bien. La medida estelar fue la gratuidad de los autobuses de Tussam y los trenes en el viaje de regreso. La recomendación de usar transporte público fue insistente y qué mejor forma de incentivar a los usuarios que ofrecerles ese servicio gratis. Por eso se llenaron los dos trenes de vuelta a Santa Justa y la treintena de buses de seis líneas distintas que estuvieron a disposición de los béticos. Y hay más: ese despliegue tampoco le va a costar un euro al Consistorio, ni obviamente a la ciudad de Sevilla. Lo paga el Betis, que el viernes invirtió cerca de 11.000 euros para brindar esas facilidades a sus hinchas.

El club abonó unos 6.500 euros a Tussam por los 37 autobuses gratis que cubrieron el traslado de vuelta de sus aficionados tras el choque. Así estaba estipulado en el convenio que la entidad verdiblanca y la empresa municipal de transportes firmaron hace unas semanas. Esa cantidad no es fija y puede variar en función de que el dispositivo de movilidad también se modifique. Sólo se ha disputado un partido, así que quedan 18 de Liga en la Cartuja (más los que el Betis juegue en Europa y en la Copa) y aún pueden pulirse muchos detalles.

El pasado viernes, miles de béticos se montaron gratis en ocho unidades del 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), otras ocho del C1 y el mismo número del C2. La parada del 2 estaba en la calle Juan Bautista Muñoz frente a la futura residencia universitaria, ubicación que ha recibido quejas por estar más alejada del estadio. La del C1, en la confluencia entre esa misma calle y Américo Vespucio. Y la del C2, en esa última vía a la altura del CSIC. Según los datos del propio club, más de 6.300 socios viven cerca del recorrido del 2 y casi 6.000 en el de las dos líneas circulares.

Los aficionados también tuvieron a su servicio las tres lanzaderas especiales que sólo trabajarán los días de partido. Una en dirección a Blas Infante (con enlace por tanto al Metro), otra hacia la Barqueta y una tercera en dirección a Sevilla Este. En principio, el plan de movilidad sólo contemplaba la primera lanzadera, pero después se sumaron las otras dos. La de Sevilla Este aterrizó a última hora porque el Betis comprobó que muchos socios residen en aquella zona. En total funcionaron trece buses-lanzadera: cinco a Blas Infante y cuatro a cada uno de los otros dos destinos.

El tren también fue un éxito. En este caso, el Betis abonó 4.096 euros a Renfe por los dos convoys especiales (eran trenes dobles) que salieron del apeadero frente al estadio minutos después del encuentro. Esos vagones transportaron a unos 3.000 aficionados. El coste de esta alternativa, salvo grandes modificaciones, se mantendrá a lo largo de la temporada.

La noticia de que el Betis paga estos servicios, como curiosidad, trascendió porque el Ayuntamiento y Tussam la revelaron en sus redes sociales para así responder a algunos ciudadanos que se quejaban de que el dinero público se destinase al beneficio particular de los béticos. La mayoría de esos sevillanos quejosos, lógicamente, eran aficionados del Sevilla.