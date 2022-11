Brote de bronquiolitis en Sevilla: "Nunca habíamos visto las urgencias tan llenas y de niños tan pequeños"

En la sala de Observación del Hospital Infantil del Virgen del Rocío hay 13 box, el sábado por la tarde, 12 de ellos estaban ocupados por bebés aquejados de virus respiratorios. El causante de esta situación límite es el virus respiratorio sincitial (VRS) que está detrás del 90% de las bronquiolitis en menores y que provoca la inflamación de los pequeños conductos pulmonares llamados bronquiolos, de menos de un milímetro de diámetro, y dificulta la llegada del aire a los alveolos.

Esta situación no es un hecho aislado. Es sólo el ejemplo más clarificador del impacto que está teniendo en las urgencias pediátricas sevillanas la explosión de infecciones respiratorias, que afecta a todo el país, y que, sólo este fin de semana, dejó en torno a las 200 atenciones al día en el hospital de referencia andaluz, donde el personal se ha llegado a ver, por momentos, "desbordado".

"Nunca antes habíamos visto esto tan lleno y, mucho menos, de niños tan pequeños", afirman en declaraciones a este periódico algunas de las enfermeras de las urgencias pediátricas del Virgen del Rocío, que destacan que, sobre todo, se han recibido menores aquejados de bronquiolitis y, en su mayoría, "con menos de dos años". "Ha sido un verdadero horror", recalcan. "Lo malo de este virus es que no puede predecir su evolución. Cada niño lo hace de una manera diferente", apostillan.

El personal apunta al elevado volumen de niños que han pasado este fin de semana por el servicio, que cuenta, además de la sala de Observación clásica, con una zona de Estancias Cortas, con ocho sillones para tratamientos cortos, al que van aquellos menores para una observación rápida que concluya en el ingreso o el alta, según la evolución, y por el que, entre sábado y domingo, "han pasado numerosos pacientes". "En una noche han pasado tres niños por una misma cama", destacan las enfermeras como prueba de ese fenómeno.

Como dato, durante el día del sábado, tres menores requirieron ingreso en la UCI y apenas se dieron cuatro altas, apuntan las fuentes consultadas, que destacan la "gran rotación de camas". Es decir, aquellos niños que requieren observación se quedan en el hospital durante un periodo de tiempo determinado en el que se controla y hacen distintas pruebas para determinar su gravedad, pero, si la evolución es favorable vuelven a casa.

La situación se repite en todas las urgencias pediátricas. Da igual el centro donde se pregunte, aunque todavía no se puede habar de colapso propiamente dicho.

En hospitales privados como el Vithas Sevilla descartan, igualmente, hablar por el momento de "epidemia", porque realmente el lidiar con consultas llenas de niños con bronquiolitis no es una situación nueva para los pediatras, pero sí destacan el "importante aumento de las urgencias". "Lo llevamos notando desde que empezó noviembre hasta ahora más o menos. La mayoría, vienen por problemas respiratorios, destacando la bronquiolitis, bronquitis y bronconeumonías", confirma el responsable del Servicio de Pediatría y de la UCI neonatal, Juan Antonio Soult.

El pediatra explica que estos brotes eran algo habitual todos los años prepandemia pero con la aparición del Covid-19, el virus estaba circulando menos. Los expertos apuntan a que, como pasó con otros virus como el de la gripe se puede tratar de una cuestión de "competencia viral" pero también las medidas de distancia, ventilación y sobre todo de uso de las mascarillas han ayudado en estos años a mantener a raya este y otros virus. "Todo ello había contribuido a una disminución muy importante de la circulación de este virus respiratorio sincitial, igual que de la gripe o el Covid, mismamente hablando, y que ahora se ha recuperado", matiza.

Como en el resto de hospitales consultados, la mayor parte de los menores hospitalizados, tanto en UCI como en planta en Vithas Sevilla, "son niños con bronquiolitis o bronquitis", apostilla el pediatra.

Llamamiento a la calma

Esta ola de casos está tensionando las urgencias pediátricas de manera generalizada. Según datos de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (Seup), se están atendiendo un 40% más de bronquiolitis que antes del comienzo de la pandemia. En el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconocen el impacto de este fenómenos en las urgencias y UCI andaluzas, pero llaman a la calma. "La situación está totalmente controlada", afirma Luis Martínez Hervás, director general de Asistencia Sanitaria del SAS. "Es una situación que ya estábamos esperando hace tiempo porque ya se ha sufrido en el hemisferios sur y el sistema sanitario, como siempre, está dando respuestas a todos", apostilla.

En esta línea, desde el SAS defienden la "dotación" de pediatras y recursos "suficientes" para hacer frente a este episodio y dar respuestas. "Las UCI están holgadas para poder atender complicaciones, pero no es algo muy frecuente con este virus, y las urgencias están aumentando, pero no están excesivamente presionadas respecto a la atención. Todavía no estamos en periodo de alta frecuentación como sí lo están otras comunidades autónomas", argumenta.

Martínez Hervás reconoce, en la línea de lo que ya ha hecho en otras ocasiones la propia Consejera de Salud, Catalina García, que este brote es el "preludio" de lo que será luego la gripe en adultos, cuyo pico epidémico se prevé que se adelante este año en 3 ó 4 semanas. Por este motivo, desde el Servicio Andaluz de Salud se hace hincapié en la importancia de que los grupos vulnerables –los mayores de 65 años, los enfermos crónicos o personas con el sistema inmunodeprimido, así como los niños entre 6 y 59 meses y las embarazadas– se vacunen frente a la gripe y el Covid.

"Queremos que todo el mundo tenga muchísima tranquilidad y hagamos caso a las autoridades de salud pública que nos recomienda las vacunaciones, que insistamos sobre ellas, porque son las que terminan evitando enfermedades que pueden complicarse. Todo lo que hagamos en el lado de la prvención nos va a beneficiar a nosotros y a nuestros hijos", concluye.