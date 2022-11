Los virus respiratorios tensionan las consultas de pediatría en Sevilla

Pese a que los termómetros no terminan de bajar este otoño en la provincia de Sevilla, la diferencia de temperatura que se registra entre los primeros momentos de la mañana o la noche y las horas centrales del día ha hecho que los primeros virus comiencen a aparecer y su presencia lleve ya algunas semanas notándose en las agendas de los centros de salud y las puertas de urgencias.

Los pediatras avisan de que un cóctel de virus respiratorios está llenando estos días las consultas ambulatorias y alertan de una presumible presión posterior en las urgencias y plantas hospitalarias, donde desde principios de noviembre están activos los habituales planes de contingencia ante la llegada de los meses fríos con el fin de abordar de una forma coordinada la previsible mayor demanda y el incremento de complejidad de los pacientes asistidos durante la temporada de otoño-invierno.

Había mucha expectación entre los médicos sobre cómo sería el primer otoño tras el fin de las mascarillas, con los virus volviendo a circular entre la población sin proteger. Y, con lo visto hasta ahora, la ola de virus respiratorios de este otoño es inédita. "Estamos asistiendo, sin duda, a un adelanto de los casos de gripe y bronquiolitis con respecto a otros años. La gran diferencia es que este año ha habido gripe todo el año. Por primera vez después de muchos años hemos declarado casos de gripe en Andalucía fuera del periodo epidémico, en verano, incluso, una cosa excepcional antes", destaca el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), el pediatra sevillano Cristóbal Coronel, que pasa consulta en el centro de salud Amante Laffón.

La oleada de casos está liderada por el virus respiratorio sincitial (VRS), que es el principal causante de las bronquiolitis en los más pequeños. Normalmente la temporada epidémica es más propia de los meses invernales, pero el coronavirus lo ha alterado todo, también la distribución de los microorganismos a lo largo del año, y ya hace un mes que comenzó el brote epidémico. "La bronquiolitis la sufrimos a diario en las consultas de Atención Primaria desde hace aproximadamente un mes, mucho antes de los meses propiamente invernales que eran los que se caracterizaban antes por su aparición", apostilla.

Pero no es el único virus. El pediatra alerta sobre la posibilidad de una tripledemia, es decir, el combo de Covid, gripe y virus respiratorio sincitial, que es una de las mayores amenazas para los más pequeños este año. "Que coexistan los tres casos simultáneos es raro pero sí una avalancha de cada uno de los tres casos por separado y que todavía no estemos recuperado de un virus cuando recaigamos con otro", matiza y añade: "Hemos encontrado algunos casos, aún muy pocos, en los que al realizar el test de antígenos en la consulta dan positivo en Covid y gripe A, que es la única que he detectado hasta ahora".

Las mismas preocupaciones se empiezan ya a trasladar a la atención hospitalaria. "Las consultas de los centros de salud se van a saturar de un momento a otro, después las urgencias hospitalarias y después los ingresos hospitalarios", apunta.

Por ello, pide que se refuerce la Atención Primaria como primer dique de contención a estos casos. "Venimos de una época con pocas relaciones sociales en la que el virus ha circulado poco y este año se espera lo peor, que tengamos una avalancha de niños malitos. Cuanto más pequeño es el niño más difícil es determinar ante qué patología nos encontramos y más si es una infección simultánea", mantiene el especialista. "Eliminar contratos a tiempo parcial en hospitales o premiar el exceso de trabajo en primaria. No sólo se vive de aplausos y palabras de reconocimiento. Hechos que demandamos de la administración y sentido común de la población para un uso racional de los recursos", añade.

Ante este escenario, Coronel insiste en la importancia de vacunar contra la gripe –además de a los niños de riesgo como todos los años–, a los sanos autorizados por primera vez por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Explica que es "la medida mas eficaz, efectiva y barata". "Todo son ventajas, más aún cuando tenemos la suerte de que en Andalucía esta incluida ya este año dentro de las vacunaciones sistemáticas y por tanto financiadas. Y si es posible también a los mayores de esta edad comenzando por los colectivos de riesgo o especialmente sensibles", agrega. Además de aconsejar la vacunación antigripal a todos los grupos de riesgo, hace especial hincapié en la inmunización de refuerzo del Covid en los grupos recomendados.

Por su parte, como frente al VRS no hay vacuna –sólo se administran unos anticuerpos monoclonales a niños de riesgo–, la preocupación aumenta en torno a los lactantes pequeños "por lo grave que puede llegar a ser, por el consumo de recursos sanitarios y de todo tipo que genera como la ausencia de padres del trabajo, por ejemplo, así como el síndrome respiratorio que deja de secuela con bronquitis recidivante los años siguientes".

Para atajarlo, recomienda "mucho sentido común". "No llevar niños enfermos a guarderías, no dar besos o toser sobre los lactantes, más aún si estamos resfriados", afirma. De igual modo, destaca la importancia de mantener hidratado a los niños afectados, con tomas pequeñas y frecuentes; ser consciente de que es una enfermedad que no tiene tratamiento, sólo supervisión de su estado general por si surge alguna complicación adelantarse a ella; y revisarlo periódicamente si hay un empeoramiento del estado general o fiebre, no come o vomita.