La US se cita hoy con las urnas: el sufragio universal vuelve 21 años después

La Universidad de Sevilla (US) vive este jueves 30 de octubre una jornada histórica. No sólo porque se elige a quien regirá el futuro de la institución académica los próximos seis años, sino, principalmente, por el regreso del sufragio universal ponderado, después de 21 años en los que la elección del rector ha quedado limitada a los componentes del claustro. Esta recuperación ha provocado que sean siete los aspirantes a dirigir la Hispalense, cifra sin precedentes en la primera universidad pública de la capital andaluza. Están llamados a las urnas casi 80.000 electores que habrán de elegir entre dos modos de gobernar: continuista o rupturista.

El derecho al voto presencial se podrá ejercer de 9:00 a 20:00. El resultado de esta primera vuelta se conocerá al filo de la medianoche. Si alguno de los siete aspirantes a suceder a Miguel Ángel Castro al frente de la US consigue más de la mitad de los votos, se proclamará vencedor de estos comicios. Si no es así, habrá de convocarse una segunda vuelta el 10 de noviembre, a la que sólo optarán los dos aspirantes que más papeletas consigan este jueves.

En el caso de que hubiera que ir a una segunda vuelta, es previsible que algunos de los candidatos que se queden en el camino acaben apoyando o integrándose en las listas de los finalistas. Por ahora, ninguno de los aspirantes -Carmen Vargas, Ana López, Felipe Rosa, Ángeles Gallego, Pastora Moreno, José Luis Gutiérrez y Alfonso Castro- se han pronunciado firmemente sobre esta posibilidad durante la campaña electoral que ha durado tres semanas y que no ha estado exenta de polémicas. Periodo en el que ha quedado evidenciado (especialmente en el debate del pasado jueves) que lo que se decide esta jornada es continuar -con mejoras de mayor o menor calado- con la línea de gobierno iniciada con Castro

Entre rupturistas y continuistas

En el primer grupo se incluye la mayoría de los candidatos, mientras que la línea más rupturista (por lo expresado estos días) la integran el ex decano de Derecho, Alfonso Castro, y la que ha sido hasta hace escasos meses directora del Centro de Formación Permanente, Ángeles Gallego. El primero de ellos -una de las voces más críticas contra el sufragio restringido al claustro- es defensor a ultranza de la descentralización en la gestión universitaria (entre otras muchas demandas), mientras que Gallego se ha caracterizado por acabar con "la costosa superestructura" de la Hispalense que genera grandes problemas burocráticos.

La necesidad de reducir esa burocracia es objetivo común en todas las candidaturas, empezando por la de Carmen Vargas, a la que siempre se la ha considerado la aspirante "oficialista" por contar con el apoyo del "aparato", esto es, del actual equipo de gobierno de Castro. Frente a las críticas por la gestión económica y el déficit, Vargas ha defendido el estado de las cuentas y los logros alcanzados en internacionalización. Ha sido, también, la que más ha concretado las medidas a aplicar los próximos seis años, que van desde la ventanilla única para el PDI y el estudiantado a una oficina de captación de fondos. Cuenta a favor con el aval de su gestión, aspecto que han usado en la campaña los otros dos candidatos con vicerrectorados este mandato: Ana López y Felipe Rosa.

Fuera del actual gobierno pero sin una línea totalmente rupturista se encuentran la catedrática de Periodismo, Pastora Moreno, quien ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia; y el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, que incluye en su lista a su homólogo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Antonio Navarro, a quien muchos apuntan como sucesor de Gutiérrez al frente de la US cuando éste abandone el cargo al cumplir los 70 años (tiene 67 actualmente). En idéntica circunstancia se encuentra Felipe Rosa.

Los favoritos

En principio, quienes parten como favoritos son Carmen Vargas (procedente del gobierno actual) y José Luis Gutiérrez, que aglutina a buena parte de los críticos, aunque algunos de sus integrantes han ocupado cargos de responsabilidad en la US en anteriores mandatos. Con independencia de las expectativas, el resultado de cada candidato en esta primera vuelta resultará clave en caso de que hubiera que acudir de nuevo a las urnas el 10 de noviembre. Especial atención requiere el número de votos que cosechen los tres candidatos que han sido vicerrectores (Vargas, López y Rosa), pues indicará de qué lado se inclinará la balanza en la segunda vuelta.

También habrá que atender a la participación de cada grupo de electores, muy especialmente el estudiantado. El nivel de participación de este colectivo se convertirá en síntoma del mucho o poco apego del alumnado a la institución académica, una vez instaurado de nuevo el sufragio universal.