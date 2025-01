La US dedica un aula de Derecho a Alfonso Pérez Moreno, maestro de juristas

La capacidad de asombro es una cualidad innata en todo aquel que tiene el cometido de instruir a futuros profesionales. Una virtud que se mantiene activa a lo largo de la vida. Con independencia de que haya llegado la edad de jubilación o que los años pueblen de canas las sienes. El catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla (US), Alfonso Pérez Moreno, goza de una capacidad visionaria reservada a las auténticas eminencias. Así lo ha demostrado este lunes durante la dedicación de un aula con su nombre en la Facultad de Derecho de la US. Un acto al que han asistido, entre otros, el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro; y el decano de Derecho, Fernando Llano.

Mencionar el nombre de Alfonso Pérez Moreno es hablar de una institución en el Derecho Administrativo. Un catedrático que más que profesor ha sido maestro, pues ha creado escuela en Sevilla en esta materia, tan de actualidad y que a tantos nuevos retos se enfrenta. El propio homenajeado ha hablado de ello tanto en el acto de dedicación del aula, delante de compañeros y discípulos, como en los minutos que lo precedieron, en un encuentro informal con los periodistas.

"Es una enseñanza esencial". Con estas palabras, Pérez Moreno se ha referido a esta parcela del Derecho, que tanto ha cambiado desde que entró en las aulas universitarias en la década de los 50 del siglo pasado. En aquel entonces, este sevillano de adopción nacido en Linares el año en que acabó la guerra civil (1939), estudió la evolución del Derecho Administrativo "desde el servicio público en Francia hasta la época en la que acababa la carrera en la Hispalense", en los 60. Evidentemente, desde que se licenció los cambios han ido sumándose hasta la actualidad, un tramo muy interesante de la historia que no le ha sido ajeno a este profesional.

"Las nuevas conquistas"

Ahí están sus palabras que lo demuestran. "Y lo que queda". Un futuro del que también habla y en el que anima a participar: "Las nuevas conquistas en el campo de la ciencia y la tecnología". La Inteligencia Artificial, la era digital y todos los avances científicos tienen especial incidencia en el Derecho Administrativo. Lejos de verlo como una amenaza, estos desafíos son para Pérez Moreno una oportunidad para los letrados especialistas en dicha materia. Vitalidad e ilusión plenas, a sus 86 años. Cualidad al alcance de muy pocos.

El decano de Derecho, Fernando Llano, es el primero en destacar este valor del que fuera su profesor en tercero de carrera. "Ya tuvo mucha clarividencia cuando en los 90 nos hablaba del Derecho urbanístico y medioambiental, que tanta incidencia tiene hoy día en el Derecho Administrativo", recuerda Llano, quien no pasa tampoco por alto el hecho de que quien fuera catedrático en activo de la US desde 1983 a 2011 fundara el prestigioso bufete Pérez Moreno Abogados, al frente del cual se encuentran hoy sus hijos. Eloisa Pérez, una de sus responsables, comparte también momentos de charla con los periodistas. Incide en esa cualidad de su padre: ser visionario de los nuevos campos en los que debe instruirse todo buen profesional del Derecho Administrativo que se precie.

Antonio José Sánchez, Alfonso Pérez, Fernando Llano y Miguel Ángel Castro. / José Ángel García

Antes de descubrirse la placa con la que se titula el aula de Derecho que lleva su nombre, Peréz Moreno menciona a tres figuras clave en su trayectoria como estudiante y profesional: Manuel Clavero (quien fuera miembro del consejo editorial del Grupo Joy y quien le dirigió la tesis con la que se doctoró en 1966, que llevaba por título La evolución en materia de explotación), Manuel Galán y Juan Antonio Carrillo Salcedo. El prestigioso jurista en Derecho Internacional fue responsable, en gran medida, de que el homenajeado impartiera clases en la Universidad de Sevilla, gracias a una gestión que realizó con Clavero, cuando era ministro.

Pérez Moreno tiene total claridad de mente y voz en su locución. A la hora de recordar nombres y hechos, así como en su capacidad de adecuar su intervención al tiempo justo. Los minutos idóneos para un auditorio que espera de pie el momento en el que sea descubierta la placa con su nombre. El rector de la US ha hecho un hueco en su agenda para no perderse el tributo a uno de los maestros juristas hispalenses más importantes de la Facultad de Derecho en el último medio siglo. "Se trata de un acto de admiración por los grandes profesores", señala Castro, quien refiere que "Alfonso Pérez Moreno posee una gran importancia para mí. No ha sido profesor mío, pero sí han tenido mucha importancia las grandes reflexiones que ha realizado como ciudadano".

"Ha creado escuela"

El catedrático de Derecho Administrativo Antonio José Sánchez Sáez se queda con una imagen de quien fuera su maestro: "la luz de su despacho siempre encendida para recibir al becario". "La educación requiere de maestros, figura que va más allá de la del profesor, pues es el que reposa las letras en su pecho. Don Alfonso lo ha hecho siempre. Ha creado escuela en la Universidad de Sevilla, con una huella indeleble", afirma.

El nombre de Pérez Moreno se suma, así, al de una larga lista de referentes en el mundo del Derecho que cuentan ya con un aula con su nombre en la sede de esta facultad. Ahí están las de José Martínez Gijón, Miguel Polaino Navarrete, Antonio Ojeda Avilés, Javier Pérez Royo, José Luis Murga Gener, Juan Antonio Carrillo Salcedo, Faustino Gutiérrez Alviz, Miguel Rodríguez-Piñero, Guillermo Jiménez Sánchez, Juan Jordano Barea, Bartolomé Clavero Salvador y Jaime García Añoveros. Un más que notable recopilatorio de figuras de primer nivel del Derecho español que son honra y orgullo de la Universidad de Sevilla.