La US aclara que el nuevo estatuto sí contempla los exámenes parciales

El gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aclarado este viernes que el anteproyecto de nuevo estatuto, aprobado el pasado 25 de julio "no ha suprimido en absoluto la evaluación continua; al contrario, el texto defiende e impulsa su desarrollo". En dicho texto, concretamente en el artículo 69 -relativo a la programación y régimen de la docencia-, se dice "literalmente" en su primer punto que "el régimen de la docencia y los sistemas de evaluación de los conocimientos del estudiantado se regularán en el reglamento general de actividades docentes, que favorecerá el desarrollo de sistemas de evaluación continua".

El Rectorado ha aclarado este aspecto a la comunidad universitaria en una nota informativa publicada en la página web de la US, consultada por Europa Press. En dicho comunicado, la institución académica ha apuntado que el anteproyecto de estatuto "es el primer texto que se ha difundido y que podrá ser modificado por la Comisión de Proyectos Normativos tras la valoración de las aportaciones que se realicen hasta el próximo 13 de septiembre para transformarlo, si así lo aprueba la comisión, en el proyecto de estatuto".

"A partir de ahí -continúa la US-, el proyecto, en su nueva versión, iniciará su tramitación ante el claustro, un proceso en el que se contempla trámite de enmiendas, debate y votación de las enmiendas y, finalmente, del texto definitivo en el pleno de este órgano. Por consiguiente, el actual texto es susceptible de cambios y de mejoras a lo largo de todo el procedimiento".

"Una construcción colectiva"

La Hispalense anima a toda la comunidad universitaria a "realizar cuantas aportaciones considere oportunas en el periodo abierto hasta el próximo día 13 de septiembre para mejorar, aclarar o matizar tanto este apartado como el resto del actual anteproyecto". "Nos encontramos en un proceso trascendente que debemos utilizar para una construcción colectiva que alcance, al final, el máximo consenso", apostilla.

Los estudiantes -a través del Cadus- fueron los primeros en alertar en agosto de la desaparición de los exámenes parciales en el nuevo estatuto de la US. Incluso adviertieron con posibles manifestaciones, como las que ya protagonizaron la década pasada por idéntico asunto.

Frente a la explicación del gobierno de la US, el candidato a rector, el catedrático Manuel Marchena, incide en que la explicación oficial no alude al artículo 119.3 del que advirtió el Cadus, sino al 69, que subraya que "favorecerá" la evaluación continua. "Favorecer no es garantizar", puntualiza Marchena, que considera que, de esta forma, los exámenes parciales siguen sin estar blindados en anteproyecto de estatuto.