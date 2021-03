Vacunación masiva en Sevilla: Es el turno de los 84 años

Las llamadas para vacunar a la población de edad se realizan, en estos momentos en Sevilla capital, a los mayores de 85 años que no han sido citados por vía sms en la primera ronda de la vacunación masiva. Además, la captación a través de los mensajes de texto a móviles (sms) ha llegado ya a las personas en la franja de edad de los 84 años, según explica Efrén Ramos, enfermero del equipo coordinador del plan de Vacunación Covid en el Distrito Sanitario Sevilla.

Ante la incertidumbre generada en determinados colectivos, Efrén Ramos quiere lanzar un mensaje clave: "La prioridad son los mayores de 80 años y hasta que no se vacunen todos no vamos a descansar. Si usted tiene más de 80 años, su cita no se pasa. Repasaremos los listados una y otra vez hasta que todos nuestros mayores de 80 años estén con dos dosis de vacuna administradas".

Un equipo de administrativos forma parte de un Call Center en la sede del Distrito Sevilla para llenar las agendas de vacunación, y es previsible que colaboren los centros de salud.

El Plan de Vacunación diseñado por la Consejería de Salud y Familias, que ha priorizado a los mayores de 80 años y a los trabajadores esenciales, se ejecuta en cada Distrito Sanitario de acuerdo a las características particulares de la población, la infraestructura disponible y los equipos directivos sanitarios.

En Sevilla capital la vacunación masiva se está desarrollando, en estos momentos, en dos pabellones deportivos universitarios, que funcionan a modo de vacunódromos, en Ramón y Cajal y en Los Bermejales. También se administran vacunas Covid en la sede del Distrito Sanitario Sevilla, sito en el recinto del Hospital de Emergencia Covid, el antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñoles. Las unidades móviles, que han vacunado a los mayores en las residencias, ahora se encargarán de vacunar a domicilio a personas inmovilizadas.

El programa de vacunación masiva en Sevilla capital se ha clasificado en dos grupos: Mayores de 93 años y hasta los 93. Las personas con más de 93 años han sido captadas por el SAS a través de llamada telefónica y, en estos momentos, ya han recibido la vacuna o están pendientes de la segunda dosis.

Captación en dos fases: SMS y llamada telefónica

"Para el segundo escalón, de 80 a 93 años, el volumen es superior a las 39.000 personas. Como la llamada telefónica iba muy lenta, empezamos a hacer envíos masivos de sms en primera instancia. Es decir; primero enviamos el sms y si la persona puede acudir, la vacunamos", explica Efrén Ramos, enfermero del equipo coordinación de la Vacunación Masiva en el Distrito Sanitario Sevilla, que gestiona todos los centros de salud de la capital.

El envío de mensajes de texto al teléfono móvil, no obstante, presenta un problema en el acceso a la población diana: el margen de error gira en torno al 30%-40%; es decir, en torno a este porcentaje de las personas a las que va dirigido no llegan a ser captadas para la vacunación, por distintos motivos.

Ante esta tesitura, el siguiente paso en la organización de la vacunación se basa en hacer una ronda de llamadas telefónicas para "rescatar" a esa población que se quedaría colgada en la primera fase del proceso de captación.

"En estos momentos hemos mandado sms a las personas de 84 años y vamos por población en torno a los 83 años y medio. También estamos empezando a captar mediante llamada telefónica a todo aquel que no hemos captado por sms a teléfono móvil", añade el coordinador.

Se ha constatado con "el envío masivo de sms no es la técnica más eficaz pero sí el más eficiente para la citación masiva de población, muestra de ello son los pabellones llenos de gente", añade.

Para gestionar las llamadas, el equipo de Vacunación utiliza la Base de Datos del Sistema Sanitario de Andalucía, donde constan tres números asignado a cada usuario en la historia clínica (un teléfono fijo y dos móviles).