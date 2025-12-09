Un acertante de Sevilla gana un millón de euros del sorteo de Euromillones

Un acertante de Sevilla ha ganado un millón de euros en el sorteo de Euromillones celebrado esta noche, al coincidir el código de su boleto con el WGF82933.

En su web oficial, Loterías y Apuestas del Estado ha informado de que el boleto ganador fue validado en el centro de la ciudad, en la Administración de Loterías número 16 de la capital andaluza, situada en calle Sagasta, 13.

La combinación ganadora ha correspondido a los números 13 - 49 - 02 - 29 - 08, con las estrellas 02 y 11.

La recaudación del sorteo ascendió a 59.208.586,80 euros y solo se ha sido validado un boleto ganador de primera categoría, sellado en Bélgica, cuyo poseedor ha ganado 142.433.804 euros.