Los vecinos de la Plaza Alcalde Horacio Hermoso aplauden el desmantelamiento de la pista

La intercomunidad de vecinos de la Plaza Alcalde Horacio Hermoso celebran la decisión del distrito de desmontar la pista deportiva que se construyó en 2021 y que desde entonces sólo ha deparado problemas para ellos. Así lo han asegurado fuentes de los vecinos, que han aplaudido que tras muchas promesas incumplidas, el distrito se haya decidido a acabar con la pista.

Esta instalación se realizó en noviembre de 2021 dentro del programa municipal, Mejora tu barrio, tal como publicó este periódico. La propuesta fue elegida entre más de 40 proyectos por el máximo órgano de participación del distrito Sur y tuvo un coste de 72.000 euros.

Desde entonces, los residentes han alertado de las enormes molestias que les ocasiona: ruidos, suciedad, botellonas o actos vandálicos. Por lo que exigieron medidas como el recrecimiento del vallado, el cierre nocturno, la insonorización o que se cerrara. Según han asegurado las fuentes de la intercomunidad, desde el distrito nunca han atendido sus peticiones, pese a los muchos escritos y denuncias presentadas.

Todo cambió el pasado mes de mayo cuando presentaron 517 firmas, las de todos los vecinos de la intercomunidad, que son los afectados, y volvieron a exigir medidas para garantizar el derecho al descanso, amenazando con actuar.

El distrito, cuya delegada es Blanca Gastalver, ha atendido finalmente la petición de la intercomunidad y ha decidido el desmontaje de la polémica instalación.

Desde la intercomunidad se han mostrado también tremendamente sorprendidos por la convocatoria de una treintena de asociaciones del distrito que protestan por la decisión de desmontar la pista. Aseguran que no viven en este espacio y no hacen vida, por lo que no entienden la concentración.