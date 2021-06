Los vecinos plantean mejoras en la reforma de la plaza Horacio Hermoso Araujo

Compatibilizar el deporte y el ocio con el derecho al descanso. Los vecinos de la plaza Horacio Hermoso Araujo, en el barrio del Tiro de Línea, quiere opinar y aportar sus ideas en la reforma que la Gerencia de Urbanismo tiene proyectada sobre este espacio. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo se encuentra la ejecución de una pista multideporte y es ahí donde se centran las peticiones. La intercomunidad que conforman los 18 bloques existentes, quiere que se de mayor altura a la valla que cerrará estas instalaciones para evitar malos usos y abusos.

La remodelación del espacio que plantea la Gerencia de Urbanismo contempla la instalación de una pista multideporte de planta rectangular con medidas interiores diez por veinte metros. La pista dispondrá de dos porterías de fútbol y dos cestas en los extremos cortos y dos mini porterías en los laterales largos. Todo ello protegido por un cerramiento de un metro de altura. Los residentes, como ha expuesto a este periódico, quieren que esa valla tenga, al menos, el doble de altura para que no se pueda utilizar a cualquier hora y, de este modo, garantizar su derecho al descanso.

Desde la intercomunidad de residentes han explicado que han dirigido cartas al distrito para solicitar reuniones y que se tenga en cuenta sus aportaciones. Para ello, han contado con el asesoramiento de un arquitecto que ha incorporado sus demandas al proyecto de la Gerencia. “Esta reivindicación no es un capricho. Es por un tema de descanso. No queremos que deje rienda suelta a los juegos a cualquier hora ni que se pueda convertir en un lugar para botellonas”, explica Manuel Ramos. En este sentido, los residentes reclaman que haya una persona que se encargue de abrir y cerrar el acceso a las pistas para que no pueda utilizarse a deshoras.

Otra de las cuestiones que plantean es que los bancos que se disponen en la zona destinada a parque infantil, queden también incluidos dentro de la valla de protección, para evitar también la concentración de personas que incomode el bienestar de la comunidad. Los vecinos, que van a recoger firmas para dar fuerza a sus demandas, esperan que desde el Ayuntamiento se les de la oportunidad de participar en la remodelación.