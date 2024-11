Los vecinos del Polígono Sur denuncian que sufren siete apagones diarios

Los vecinos del Polígono Sur denunciaron este martes que sufrieron casi 2.000 cortes de luz en seis meses. Julio y agosto fueron los periodos con más incidencias, con más de 400 en cada uno de ellos. Los residentes califican su vida como "intermitente", pues esta, dicen, es la palabara que mejor define su existencia, "la de aquellos que habian la Sevilla de esos barrios alejados del ajetreo y bullicio turístico, apartados de esa Sevilla en la que se hace todo los posible para que no falte ningún servicio a quienes visitan el escaparate de la ciudad". Así lo denunció en un comunicado la plataforma Nosotros También Somos Sevilla.

"Nos referimos a la otra Sevilla, la de los sevillanos que no tienen tanta suerte como los visitantes. La de quienes viven en esos barrios, geográficamente cercanos de la Sevilla turística, pero alejados de los servicios que perciben, y que son quienes diariamente soportan los apagones de luz, obligados a vivir de forma intermitente", añade esta entidad, que representa a numerosos colectivos y asociaciones del Polígono Sur.

La sensación de los vecinos con este problema que padecen desde hace años es la "de estar en una especie de agujero negro del que nunca podrán salir". "Creen que esta lacra les ha tocado en suerte, y se sienten abandonados por quienes tendrían que protegerles. Es fácil hacerles creer que se trabaja para arreglar su problema y hacer que se pierdan en una maraña de términos técnicos y burocracia, de responsabilidades compartidas entre las diferentes instituciones, empresas multinacionales, eléctricas, comercializadoras... y trámites jurídicos que nunca llegarán a nada", lamentan los afectados, que añaden que siguen con su lucha y que tienen claro que "su verdad es incuestionable".

Recuerdan que hace ya más de un año que les contaron que para solucionar este asunto, lo primero era encargar una auditoría. "Pero no una auditoría cualquiera, un estudio detallado sobre la frecuencia y lugares donde se producían esos apagones, un estudio independiente, que contaría con técnicos expertos en la materia, que arrojaría la realidad del problema, que llegaría al origen del mismo y, por ende, sacaría las conclusiones necesarias para solucionarlo. No sabemos cuánto costó este magnífico trabajo ni dónde se encuentra publicado en su integridad. Pero mientras llega esa salvación, los vecinos siguen trabajando en lo suyo y sacando datos y conclusiones... a coste cero y con inmediatez", apuntan.

De ese estudio elaborado por los propios residentes se desprende que entre mayo y octubre sufrieron 1.964 cortes de luz, lo que supone una media de 10,67 incidencias diarias. En mayo fueron 179 (5,8 incidencias diarias); en junio, 200 (6,7); en julio, 445 (14,4); en agosto, 429 (13,8); en septiembre, 340 (11,3); y en octubre, 371 (12). De ellos, el 67% de los códigos de incidencia se registraron en suministros que dependen de los siguientes centros de transformación: Mago de Oz (655 incidencias), Reina de la Paz (398) y Estrella del Mar (262). Son, entre estos tres centros, 1.315 códigos de incidencia.

Esto supone, añaden los vecinos, "una media superior a los siete diarios". En estos seis meses, "la empresa distribuidora ha constatado al menos siete veces diarias una situación de avería en uno de estos centros de transformación, facilitando un código de incidencia como prueba de ello, siendo por tanto la primera conocedora del mal funcionamiento de estos centros, así como del incumplimiento de los contratos con los suministros dependientes; clientes que atienden sus facturas y reciben a cambio las deficiencias de un servicio intermitente", añade la plataforma.

"Sólo tenemos que hacer un fácil ejercicio de comparación para sacar a la luz la enorme desigualdad existente. ¿Podemos imaginar que esos apagones diarios ocurriesen en alguna zona de Sevilla que sirva de escaparate exterior? (En agosto hubo alguna incidencia en el entorno de la Alameda de Hércules y se informó de ello incluso en noticieros nacionales) ¿Podemos imaginar siete apagones diarios en cualquier calle de la Feria de Abril, o en alguna del centro de la ciudad durante la Semana Santa? O en cualquier mes del año en cualquier parte de la otra Sevilla?", indican los vecinos del Polígono Sur.

Los afectados apuntan que "detrás de estos números de incidencia hay mucho más". "Convivir con los apagones te obliga a vivir una vida diferente, desconocida para quienes no los sufren. Entre los datos del resumen de lo ocurrido, aunque no vemos sus caras, están quienes no pueden almacenar alimentos porque más de una vez se les han estropeado. Están quienes lo primero que hacen al levantarse cada mañana es probar suerte con el interruptor de la luz, o quienes pasan la noche en vela esperando que alguien se acuerde de su avería. No se le ve, pero también está la señora que nos informa que vive con un familiar enfermo, que empeora cuando se queda sin luz, y avisa por si pasara algo. Estremece sólo recordarlo. O aquella que cuida a un familiar de edad avanzada, impedida, y que no puede hacer nada para bajar la temperatura de su casa, o aquella otra que, además de la luz, también se queda sin agua, pues a su planta sólo llega el agua a través de un motor, que lógicamente ha dejado de funcionar. Es desgarrador oír algunos mensajes de desesperación tras varias horas sin electricidad en plena ola de calor, o aquellos de tristeza y sentimiento de abandono de quien acepta con resignación lo que injustamente le ha tocado vivir... en fin, que no hacen falta grandes ni costosos estudios para ver esta realidad, sólo algo más de interés".