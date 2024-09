Los vecinos de la Ronda Urbana Norte lamentan que el soterramiento de esta vía no se contemple con las obras del Metro de Sevilla

La Asociación Iniciativa Ciudadana Ronda Urbana Norte (RUN) ha lamentado este miércoles que el acto de inicio de las obras del segundo subtramo del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, con un trazado paralelo a dicha vía, no haya contado con menciones al demandado y prometido soterramiento de esta ronda.

"Agradecemos siempre al área de movilidad su amabilidad para recibirnos y las medidas que están implementando. No obstante insistimos que la llegada del Metro es un hito histórico que debería suponer un cambio en la Ronda Urbana Norte, bien sea soterrarla o bien sea creando el bulevar contemplado en el PMUS desde 2017, atendiendo a otras propuestas para desviar el tráfico que llevamos presentando desde inicios de este nuevo gobierno, aunque sin respuesta alguna", señala la asociación.

El soterramiento de esta carretera es una promesa electoral del alcalde, cuyo gobierno local anunciaba meses atrás que implantaría de momento un sistema de control electrónico de acceso de los vehículos pesados a la Ronda Urbana Norte, a la altura de la Carretera de Miraflores, para desviarlos a la SE-20 y aliviar así esta vía.

El colectivo ha señalado "el malestar" de la ciudadanía de la zona por el ruido derivado del intenso tráfico de la Ronda Urbana Norte, así como por la contaminación y la siniestralidad, rememorando su "multitud de propuestas para mejorar estás condiciones de vida y tratar de hacer de la ronda una verdadera vía urbana y no una falsa SE-30", en alusión a la autovía de circunvalación de Sevilla.

En un marco en el que el actual gobierno local del PP alegaba hace meses que es necesaria una modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para poder ejecutar el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, ya que este documento "no recoge un soterramiento sino un bulevar", según los populares, el colectivo ha lamentado que no hayan prosperado sus peticiones de entrevista con el alcalde, José Luis Sanz, reprochándole que en el acto de este miércoles para el inicio de las obras del segundo subtramo del tramo norte de la línea tres del metro no haya mencionado esta reivindicación.