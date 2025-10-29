El insólito momento ha sorprendido a los conductores que trataban de circular por la zona, muchos de los cuales se detenían para grabar la escena

La intensa borrasca que atraviesa Sevilla este miércoles ha dejado alrededor de 115 litros por metro cuadrado en apenas 15 horas, según los datos compartidos por el Ayuntamiento. Las fuertes lluvias han provocado cientos de incidencias en la capital hispalense, con decenas de calles y avenidas completamente anegadas.

Una de las zonas más afectadas ha sido la avenida Montes Sierra, donde la acumulación de agua ha llegado a formar auténticas lagunas. En medio de la situación, un vecino ha decidido tomarse con humor el temporal y ha sacado una tabla de paddle surf para deslizarse por las grandes charcas formadas en la calzada.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando para achicar el agua acumulada y restablecer la normalidad en las principales vías afectadas. Se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en las próximas horas.