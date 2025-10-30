La del miércoles fue una jornada difícil para miles de sevillanos que se vieron afectados por las fuertes lluvias. El récord de 115 litros por metro cuadrado que cayó sobre la capital dejó imágenes complicadas en muchas zonas de la ciudad, entre ellas, el casco antiguo. Calles como Reyes Católicos, Zaragoza o Alfonso XII se convirtieron en auténticos ríos de agua.

En la Alameda de Hércules, un grupo de inmigrantes se convirtió en ejemplo de colaboración ciudadana. Lejos de quedarse de brazos cruzados, se pusieron a abrir las alcantarillas para ayudar a achicar el agua y facilitar el drenaje, tal y como se aprecia en un vídeo que ha corrido rápidamente por redes sociales.

Mientras los servicios municipales actuaban en distintos puntos críticos de la ciudad, estas muestras espontáneas de solidaridad ayudaron a aliviar la situación en uno de los lugares más transitados de Sevilla.