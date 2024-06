Buenos días, con permiso. ¿Quién no ha visto ya al camarero más viral de Sevilla? Cristian Ventura –Ventura para todos– ha revolucionado las redes por su elegante forma de realizar sus trabajos. Su forma de saludar, de servir las comandas, y de hablar a los comensales le han hecho dar la vuelta a internet.

Pero, ¿quién hay detrás del sevillano más famoso del momento? Tras el elegante traje, la bandeja siempre perfectamente sostenida, y la amabilidad de sus palabras, se esconde un joven nazareno de tan solo 26 años. Empezó en hostelería con solo 14 años, trabajando en un negocio familiar. Más tarde, y por circunstancias que nunca se quieren vivir, emprendió su propio camino personal. La vida le llevó de Sevilla a Londres y Mallorca, donde empezó toda esta locura que ahora ha generado con su contenido audiovisual.

‘‘Un compañero me dijo que porqué no me grababa para las redes sociales sirviendo a los clientes. Tras una semana le hice caso, y mi primer video obtuvo más de dos millones de interacciones’’, nos comentaba Cristian, con un brillo en los ojos propio del orgullo y la satisfacción de saber que estás haciendo bien tu trabajo.

Su historia siguió y, con ella, sus publicaciones, que cada vez llegaban a más y más interacciones. Su fama ha conseguido atravesar la Palmera, y llegar hasta el Benito Villamarín, donde el Real Betis Balompié anunció a su nuevo fichaje, Romain Perraud, a través de uno de sus vídeos. ‘‘Cuando el Betis me llamó no me lo creía. Llamé corriendo a mis padres’’. Son muchos los béticos que, a día de hoy, dicen que es la mejor manera de anunciar un fichaje que han visto jamás. Y quizás no les falte razón.

También son inmensidad de usuarios los que ahora parodian a Ventura por todo el país. Su contenido –lejos de querer iniciarse como unas publicaciones de humor– ha conseguido sacar alguna que otra carcajada entre sus seguidores. ‘‘Yo me meto tanto en el papel que no me sale ni una risa mientras grabo. Pero me sigo poniendo nervioso en algunos videos’’, nos contaba.

Su afición por los animales es otro de los puntos que más han llamado la atención entre su público, y es que ya es común ver a Cristian montando a caballo para realizar sus servicios de hostelería. Dentro de la perfección de su trabajo, es de admirar la forma tan impoluta en la que lo hace, a buen seguro no debe ser una tarea fácil. Esta pregunta no se quedó en el tintero, y es que el amor por los animales viene de familia. ‘‘En casa siempre tuvimos animales, entre ellos caballos, quise unir mi pasión con mi profesión’’, nos contaba Ventura.

A día de hoy, el sevillano no para de recibir llamadas en su teléfono. Todos quieren salir en un video de Cristian, y no es para menos. Este camarero de Dos Hermanas ha conquistado las pantallas de todo el país. Los bares y restaurantes quieren que sea él quien promocione sus locales. La gente, divertida, le saluda por las calles con un ‘con permiso, buenas tardes’. Sin embargo –y pese a que la fama, en muchas ocasiones, puede cegar–, Ventura no ha dejado su trabajo. ‘‘Animo a todo el mundo a trabajar alguna vez en hostelería’’, nos contó.

Un chico humilde, alegre, dispuesto a todo lo que se le proponga. A día de hoy –en ocasiones– no es fácil encontrar a alguien que rompa las redes sociales y mantenga la humildad y la sencillez. Pero Cristian lo ha conseguido. Y, por eso, se merece los éxitos que está teniendo, y todos los que quieran venir.