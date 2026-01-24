Vincci Hoteles, galardonado con el Premio al Mejor Stand de Empresa en Fitur 2026

El stand de Vincci Hoteles en Fitur 2026 ha sido reconocido con el Premio al Mejor Stand en la categoría Empresa, otorgado por Ifema (Institución Ferial de Madrid) en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Un reconocimiento que celebra tanto el diseño como la propuesta conceptual de un espacio que, este año, ha rendido homenaje al trabajo que hay detrás de cada experiencia Vincci. El director general de la cadena hotelera, Rafael Calero, ha afirmado que este reconocimiento llega en un año en el que los hoteles Vincci cumplen 25 años de existencia. "El jurado ha captado perfectamente el mensaje del stand de esta edición de la Feria Internacional de Turismo. Se llama Lo que no se ve y el motivo principal son manos que salen de las parede y que representan a todas las personas que hacen posible que la estancia en nuestros hoteles sea una gran experiencia", señaló Rafael Calero.

Bajo el título “Lo Que No Se Ve”, el stand se ha convertido en un recorrido simbólico por el alma oculta de la hospitalidad: aquella que no siempre se percibe, pero que marca la diferencia. A través de instalaciones artísticas, guiños emocionales, detalles que hablan sin decir, Vincci Hoteles ha resaltado la labor de los equipos que cada día hacen posible lo extraordinario en sus hoteles. "El premio no es sólo por la estética del stand, el jurado ha sabido captar la sensibilidad de que detrás de cada estancia en uno de nuestros hoteles están las manos que lo hacen posible", añadió Calero.

Detalle de una de las paredes del stand de Vincci en Fitur 2026 / Rodrigo Mena Ruiz

El jurado ha valorado la originalidad, sensibilidad y excelencia conceptual del stand de Vincci Hoteles, destacando su capacidad para rendir homenaje al trabajo invisible que sostiene cada experiencia hotelera. Una propuesta artística, contemporánea y sorprendente, que convierte lo cotidiano en emoción y transforma los espacios ocultos de un hotel en una instalación estética y significativa.

El stand ha sido reconocido por “mostrar el backstage de un hotel de forma elegante”, por su diseño cuidado, coherencia de marca y su capacidad para emocionar, divertir y transmitir un mensaje profundo de forma visualmente impactante. Según el jurado: “La marca Vincci se queda en la gente. Un homenaje a la excelencia que está en los pequeños detalles. Un concepto muy bien ejecutado que pone en valor a quienes no se ven, pero hacen posible todo.”

Este premio reafirma la apuesta de Vincci Hoteles por la creatividad, la innovación emocional y la excelencia en el sector turístico.

Visión general del stand de Vincci hoteles en Fitur / Rodrigo Mena Ruiz

Lo que no se ve, pero se siente

El concepto central del stand gira en torno a una doble narrativa: por un lado, todo lo invisible que conforma la experiencia del huésped (la atención personalizada, la calidez, la excelencia silenciosa); y por otro, todo el engranaje humano que lo hace posible. Un viaje que empieza mucho antes de la llegada del viajero y continúa cuando ya se ha marchado.

Diseñado con una estética industrial y minimalista, el stand recrea simbólicamente el “backstage” de uno de sus hoteles, ese espacio entre bambalinas donde sucede el día a día, las zonas que normalmente no se ven, pero donde tiene lugar la verdadera magia. El suelo de cemento, las tuberías a la vista y el mobiliario blanco crean un lienzo limpio y conceptual que sirve para destacar a las auténticas protagonistas de esta edición: las manos, que representan el trabajo humano que hay detrás de cada detalle, de cada experiencia Vincci, y que tienen presencia de distintas formas en el stand, entre ellas, a través de unas manos articuladas de madera que se sitúan en grandes murales y sostienen objetos representativos de cada uno de los departamentos, a modo de homenaje a cada uno de ellos.

La experiencia comienza ya en la entrada del stand, donde dos esculturas de manos reciben a los visitantes de la feria. Además de ser un guiño visual al concepto global, se convierten en un lugar único para hacer fotos para las redes sociales (un Instagram Point). En este espacio se ha organizado también un concurso interactivo para premiar la participación de los asistentes con premios que incluyen descuentos, invitaciones a su propuesta gastronómica o a sus spas, e incluso, un fin de semana gratis en sus hoteles.

Este año, Vincci Hoteles pone el foco en lo que no se ve, pero se siente: el compromiso, la profesionalidad, la atención al detalle. En un momento en el que el lujo está cada vez más ligado a la autenticidad y a la experiencia humana, el espacio de la cadena en FITUR ofrece una mirada distinta, elegante y sincera sobre el valor real de la hospitalidad.

“Lo Que No Se Ve” es una metáfora del alma de Vincci Hoteles. Un homenaje a sus equipos, presentes en cada rincón del stand y en cada rincón del hotel. Un reconocimiento a la belleza del trabajo bien hecho, al cuidado silencioso y al detalle que transforma.

La cadena de Vincci tiene más de 40 hoteles de 4 y 5 estrellas donde cada experiencia es única.