Las viviendas turísticas se disparan en Sevilla por el efecto llamada de la regulación municipal

La decisión municipal de limitar el número máximo de viviendas de uso turístico en Sevilla capital ha disparado la oferta de estas en los últimos meses con 376 nuevos alojamientos turisticos. El incremento se ha producido desde que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó inicialmente, en el pasado 21 de marzo, la propuesta de poner freno a las viviendas de uso turístico “por razón imperiosa de interés general”, una medida que actualmente se halla en el trámite de alegaciones públicas.

Así pues, el efecto llamada que ha generado esta medida es claro y evidencia las prisas de inversores y titulares de estos alojamientos para evitar la limitación de autorizaciones prevista a corto plazo. Según los datos recabados por la asociación de vecinos La Revuelta, de marzo a mayo se han registrado 356 nuevas viviendas turísticas en Sevilla que suman 1.961 plazas nuevas. En los apartamentos turísticos el aumento ha sido de 20 edificios más en este periodo que suponen 540 plazas más.

La evolución de las viviendas turísticas en Sevilla ha pasado de 8.905 en marzo de 2024 a 9.261 hasta el 7 de mayo, según datos municipales y del registro andaluz de Turismo analizados por la citada asociación vecinal del Casco Norte de Sevilla. Si hablamos de plazas ofertadas, se ha pasado de 43.590 de marzo a 45.541.

En el caso de los apartamentos turísticos, los 275 edificios con ese uso de marzo de 2024 han aumentado a 295 el 7 de mayo. En plazas ofertadas las 8.340 de marzo de 2024 han pasado a 8.880.

Entre los últimos registrados en Sevilla cabe citar nueve viviendas turísticas y dos apartamentos turísticos en la calle San Luis, uno en el número 36 y otro en el 42.

El Banco de España ya advirtió recientemente en su informe anual sobre la elevada concentración de viviendas turísticas los centros urbanos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia, a los que considera los más tensionados por el alquiler turístico, mientras las áreas costeras más concentradas son las de Málaga, Marbella, Palma de Mallorca y Elche. En el centro histórico de Sevilla el porcentaje de pisos turísticos sobre el alquiler es del 14%.

Alegaciones a la propuesta municipal

Entre las alegaciones que ha recibido la propuesta del Ayuntamiento de poner freno a las viviendas de uso turístico, la asociación de vecinos ‘La Revuelta’ y la entidad Sevilla se muere han reclamado al gobierno local que regule también los apartamentos turísticos porque afectan a la vida de los barrios al igual que las viviendas turísticas.

Otra petición de ambas asociaciones es que se congelen las autorizaciones hasta tanto se apruebe la normativa municipal.

Además, Sevilla se muere va más allá y pide también que el Ayuntamiento regule con esta medida “otro tipo de alojamientos turísticos” como albergues o residencias, “cuya multiplicación también incide en la disponibilidad de vivienda, la protección del medio ambiente urbano o la definición del modelo de ciudad”.

Para Sevilla se muere la normativa que apruebe el Ayuntamiento de Sevilla no va a resultar efectiva sin una modificación de la planificación urbanística, como ha hecho Cádiz.

Las dos entidades rechazan que se fije un cupo máximo del 10% de presión turística (porcentaje de vivienda turística sobre el total del parque residencial). La Revuelta’ argumenta que “carece completamente de rigor y estimula el mantenimiento de una lógica depredadora de la ciudad y de los derechos de sus vecinas al concluir que la ciudad puede multiplicar su número actual de viviendas turísticas por 3,64 veces hasta llegar a las 32.400”.

Sevilla se muere recalca que se trata de “un cupo muy alto” porque este porcentaje condenaría a los vecinos a marcharse de los barrios históricos. La entidad recuerda que en otras ciudades no pasa del 7% como máximo. En toda la ciudad de Cádiz la presión de viviendas turísticas se situaba a finales de 2022 por encima del 5%.

Bajos comerciales para uso turístico

La portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Peláez, ha recogido el malestar de los colectivos vecinales del casco histórico por la transformación de bajos comerciales de edificios residenciales en apartamentos turísticos.

En un encuentro con los representantes de la asociación de vecinos Estación de Córdoba, Peláez, el portavoz adjunto Gonzalo García de Polavieja y coordinadores del distrito han manifestado su preocupación “ante el creciente malestar de los residentes por la proliferación de apartamentos turísticos, especialmente, tras conocerse que los bajos de un edificio residencial del centro se convertirán en apartamentos turísticos que además usarán zonas comunes del edificio residencial”.

La portavoz de VOX apostilla que su grupo llevaba razón cuando se opuso a la norma municipal de limitación de viviendas turísticas “porque se centró en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico, no de apartamentos turísticos ni alojamientos hoteleros de cualquier carácter. Por tanto, la regulación municipal, tal y como nos temíamos, no funciona al no dar respuesta a este problema que está generando una contestación social que podría convertirse en mayoritaria”.

Peláez recalca que la reciente normativa “sólo ha supuesto un cierto balón de oxígeno para el gobierno municipal de Sevilla, una huída hacia delante de escaso recorrido como estamos viendo. Desde VOX entendemos que el debate sobre el modelo de turismo que queremos para Sevilla es extraordinariamente complejo y debemos todos tomárnoslo en serio, desde el gobierno a la oposición, pasando por vecinos y agentes turísticos. Un debate de este calado que afecta a la principal industria sevillana requiere decisiones valientes, firmes y con el mayor consenso posible”.