Vueling celebra Halloween con vuelos desde 22 euros por trayecto desde Málaga y Sevilla

Este Halloween, lo único que debería dar miedo es quedarse en casa. Vueling lanza una promoción especial con vuelos desde 22 euros, o 3.675 Avios, por trayecto para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Las reservas pueden realizarse entre hoy y el 31 de octubre a través de la web de Vueling y canales habituales. Esta promoción ofrece la oportunidad perfecta para organizar una escapada urbana para disfrutar del otoño y el invierno.

Entre los destinos destacados desde Andalucía, Vueling invita a descubrir grandes clásicos europeos y rincones llenos de encanto que combinan cultura, historia y experiencias únicas:

Ciudades culturales y urbanas: París y Londres están disponibles desde Málaga y Sevilla, mientras que Ámsterdam conecta con Málaga. Estos destinos se presentan como opciones imprescindibles para los amantes del arte, la moda y la vida urbana. Pasear por las orillas del Sena, perderse entre los canales de Ámsterdam o disfrutar del ambiente cosmopolita de Londres son planes perfectos para una escapada de otoño o invierno.

Destinos con un aire más exótico: Desde Sevilla se puede llegar a Essaouira, un destino que ofrece una experiencia diferente, con su medina amurallada, su puerto pesquero y su ambiente relajado frente al Atlántico. Es la opción ideal para quienes buscan una mezcla de cultura, historia y descanso bajo un clima más templado.

Con una red de cerca de 100 destinos en Europa y el norte de África, la aerolínea ofrece múltiples oportunidades para disfrutar de escapadas otoñales e invernales para todos los gustos.