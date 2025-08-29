De Zaragoza a Madrid: ¿cuánto pagan por la tasa de residuos en otras ciudades de España?

La Ley de residuos obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer programas de gestión de residuos con el fin de fomentar el reciclaje y la economía circular entre la población. Además, la norma recoge el llamado "impuesto al vertedero", que penaliza a los ayuntamientos con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero de basura sin reciclar ni separar.

El gobierno local de Sevilla llevará al Pleno a finales de septiembre su propuesta de una ordenanza para regular la nueva tasa municipal de gestión de residuos, que entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Este nuevo tributo constaría de una cuota fija de 23,73 euros y una cuota variable que relaciona la cantidad de residuos generados en cada distrito con la cifra de inmuebles e instalaciones dados de alta.

De este modo, los sevillanos pagarían una cuota bimestral de 42,60 euros en Los Remedios, frente a los 28,47 euros que abonarían los residentes en Macarena. Esta propuesta ha despertado un rechazo generalizado de la ciudadanía, que considera "injusto" y "discriminatorio" el criterio de aplicación de la tasa por distritos. Por su parte, la oposición municipal opina que la ordenanza desincentiva el reciclaje y reclama criterios y exenciones individualizadas. Pero ¿cuánto cuesta esta misma tasa en otras ciudades de España?

Los zaragozanos pagan al año menos de lo que un sevillano cada dos meses

Zaragoza, en plena pugna con Sevilla por convertirse en la cuarta ciudad de España, la nueva tasa de residuos entró en vigor el pasado mes de abril. En la capital aragonesa este recibo va unido al del suministro de agua y se ha incrementado en un 12,66%, lo que supone una subida media de 34,17 euros anuales (23,69€ corresponden a la parte del agua y los 10,48€ restantes a la recogida y tratamiento de residuos).

Para las viviendas se establece una cuota fija en función del consumo de agua anual: si es inferior o igual a 0,283 metros cúbicos diarios, el importe será de 30,32 euros anuales; y si es superior, 33,35 euros al año. Esto es menos de lo que paga cada sevillano de media al bimestre.

En Córdoba se paga según la renta de cada calle

En Córdoba, se aplica una tasa progresiva en base a siete zonas fiscales. De este modo, cada vivienda paga un importe que depende de la renta media de la zona en que se ubique. Así, mientras los domicilios que se encuentran en el 'callejero 1' pagarán 179,95 euros al año, los del 'callejero 7' abonarán 50,02 euros anuales.

Granada bonifica a los barrios que más reciclan

Respecto a las ciudades andaluzas, la tasa de residuos de Granada es la que más se acerca al propósito de fomentar el reciclaje. Para ello, se establece una cuota fija por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras, que se calcula en función del valor catastral del inmueble y oscila entre los 14,20 y 6,42 euros.

Por su parte, la cuota variable se calcula en función de la densidad de viviendas y de la generación de basura arrojada al contenedor de resto. Para ello se ha dividido la ciudad en 290 cuadrículas de 325 metros cuadrados cada una. Por tanto, las viviendas enmarcadas en cada una de ellas pagarán cuando menos reciclen.

Madrid tiene en cuenta la cantidad de residuos y el porcentaje de separación

Madrid será la próxima gran ciudad en aplicar su nueva tasa de gestión de residuos a partir del próximo mes de septiembre. Su sistema es similar al de Granada, ya que establece una tarifa básica ligada al valor catastral, que va de los 34,53 a 182,61 euros.

Mientras, la tarifa variable por generación de residuos se calcula en base a los datos del peso de los residuos generados en cada uno de los 131 barrios de la ciudad y las personas empadronadas en cada barrio, sobre el que se aplica un coeficiente de separación, que bonifica a los barrios que reciclen correctamente.