¿Cuánto costará la nueva tasa de gestión de residuos en Sevilla?

Contenedores de basura en Los Remedios, el distrito que pagará más por la nueva tasa

El Ayuntamiento de Sevilla ultima una nueva ordenanza fiscal para regular la nueva tasa municipal de gestión de residuos a partir de 2026. Los grupos de la corporación votarán en el Pleno de finales de septiembre si aceptan o no la propuesta del gobierno local, que pretende aplicar la máxima de quien contamina, paga más.

Este nuevo tributo servirá para sufragar la gestión integral de los residuos en la capital hispalense, con un coste estimado de 40 millones de euros. La mitad de este dinero se destinaría a pagar el llamado "impuesto al vertedero", que de acuerdo con la Ley de residuos penaliza con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero de basura sin reciclar ni separar.

La nueva propuesta llega tras el rechazo de la oposición al texto anterior que no contemplaba penalizaciones a quienes menos reciclan o a los que tiraban la basura sin separar al contenedor. En este sentido, la tasa de residuos contendría una cuota variable que relaciona la cantidad de residuos generados en cada distrito con la cifra de inmuebles e instalaciones dados de alta. Entonces ¿cuánto costará la nueva tasa de gestión de residuos?

La nueva tasa de residuos establece una cuota fija común de 23,73 euros bimestrales —aplicando un coeficiente reductor a las tarifas que cada vivienda paga a Emasesa por la prestación del servicio de saneamiento, vertido y depuración, con una cuota media unos 13 euros bimestrales—, que representa el coste neto total que le supone al Ayuntamiento la recogida de residuos.

A esta cuota fija se le agregará una cuota variable bimestral en función del distrito, que oscila entre los 4,42 euros del distrito Este-Alcosa-Torreblanca a los 18,87 euros que pagarían los vecinos de Los Remedios. Esta repesenta el coste de la cantidad de residuos efectivamente recogidos en cada distrito y según el tipo de residuo generado y el sistema de recogida utilizado.

Por tanto, las cantidades totales al bimestre alcanzan su cifra más alta en Los Remedios, con 42,60 euros, y la más baja en Este-Alcosa-Torreblanca, con 28,15 euros. Tras Los Remedios le siguen Bellavista-La Palmera (37,50 euros); Triana (33,85 euros), Sur (32,31 euros), San Pablo-Santa Justa (32,19 euros), Norte (31,37 euros), Nervión (31,29 euros), Casco Antiguo (30,78 euros), Cerro-Amate (28,68 euros) y Macarena (28,47 euros). Los detalles pueden verse en la siguiente infografía:

¿Cuánto subirá la tasa de residuos en 2026?

Con respecto a la cuota actual de basuras al cobro en la factura del agua, los vecinos de Los Remedios pagarán 29,60 euros más, frente a los 15 euros adicionales que supondrá en Este-Torreblanca-Alcosa, Cerro-Amate o Macarena, en donde se generan menos residuos.

Los Remedios es el cuarto barrio con un índice de residuos urbanos generados más alto (10,04%), pero están vinculados a un menor número de instalaciones (14.775) que en el Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera o Triana.

En los locales, la cuota se determina según la naturaleza de la actividad que desarrolle y la superficie construida. En los alojamientos se hará de acuerdo con el número de plazas y la categoría de la calle.

La oposición de izquierdas reclama criterios y exenciones individualizadas

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha justificado su rechazo a la nueva tasa por desincentivar el reciclaje. "Los distritos van a verse afectados por una bonificación en la tasa de basura o no según el comportamiento de todos y cada uno de los ciudadanos", argumenta la portavoz adjunta del PSOE Sonia Gaya.

En la misma línea, la líder de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, ha calificado de "injusta y poco efectiva" la tasa y ha reclamada que se apliquen criterios individualizados para bonificar a quienes más reciclen. Del mismo modo, la concejala critica que el borrador de la ordenanza no contemple el principio de progresividad fiscal y situaciones espciales de desempleo, familias numerosas o riesgo de exclusión social.

Por su parte, la portavoz del Grupo Vox, Cristina Peláez, declaraba hace unas semanas: "Todo lo que desde el Ayuntamiento podamos aliviar a las familias tendrá nuestro apoyo, pero lo que les perjudique, como el basurazo, que supondrá un importante impacto en los hogares, el alcalde lo tendrá que pactar con los socialistas, que son los ideólogos de ese impuesto".