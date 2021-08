Los 2.700 millones del CVC: dinero para todos, mejor para el Sevilla

Los cerca de 2.700 millones de euros que inyectará el fondo CVC tras el acuerdo que ayer aprobó LaLiga por unanimidad en la reunión de la Comisión Delegada va a dejar en las arcas del Sevilla entre 120 y 130 millones de euros. Se trata de un empujón importantísimo porque, además, el 70% de ese dinero –un 15% será para deuda financiera y otro 15% para plantilla– será destinado a desarrollo, innovación, digitalización e infraestructuras, es decir, en la línea de crecimiento, fuera de lo estrictamente deportivo, en la que está metido el club de Nervión. Pero además subyace una realidad que puede beneficiar al Sevilla no tanto para acometer fichajes, sino para soltar excedente.

En realidad, sólo el 15% de esa importantísima inversión a tres años puede ser invertido directamente en la plantilla. O sea, no todo el dinero es para adquirir los derechos de un futbolista, para fichar. Pero uno de los problemas que se ha estado encontrando la dirección general deportiva del club sevillista, dirigida por Monchi, es cómo ir colocando a esos futbolistas que no cuentan para Julen Lopetegui, algunos que vienen tras cesión u otros que están en la plantilla pero no tienen ya sitio. No es ni siquiera necesario recordar algunos nombres.

A la hora de negociar con agentes e intermediarios, éstos trasladaban que el tope del límite salarial impedía el trasvase de jugadores, incluso a coste cero de traspaso. Ese límite de coste de la plantilla deportiva (LCPD) ha mermado la capacidad de negociación. Y eso ha maniatado también a Monchi.

En teoría, con la gestión de Javier Tebas los clubes tendrán más maniobrabilidad en el mercado. Es decir, que ese dinero para todos influiría positivamente en el Sevilla, que a diferencia de otros muchos clubes, no tiene demasiados problemas con ese LCPD. Es más, desde que se instauró por Javier Tebas el sistema del fair play financiero en la Liga siempre se ha quedado por debajo de ese tope. Es de los clubes más saneados, pese al Covid, y tiene margen. Pero sí le afecta a la hora de la planificación, para traspasar a esos jugadores que exceden de la plantilla y que no encuentran acomodo por el tope salarial que ahora se verá más aliviado.

Con el mercado abierto hasta el 31 de agosto, esta bocanada de aire fresco debe tener su reflejo en los movimientos, aunque sea para liberar fichas en la plantilla.