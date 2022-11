Acuña se entrena con Argentina en medio de dudas sobre si estará en el Mundial de Qatar

Marcos Acuña centra toda la atención en el entorno de la selección de Argentina. El lateral izquierdo del Sevilla se ha ejercitado este viernes en Qatar en vísperas del inicio del Mundial, pero sobre él se cierne la duda de si finalmente será dado de baja por Lionel Scaloni. También llamó la atención la ausencia de Messi, al que mucha prensa y aficionados fueron a ver en los 15 primeros minutos abiertos de este viernes.

El internacional argentino es uno de los 10 mundialistas de la plantilla del Sevilla, en el Mundial más sevillista de la historia con una previsión importante de ingresos por el Programa de Ayuda a los Clubes de la FIFA de unos dos millones de euros garantizados, sólo 1,81 por la fase de grupos, sin contar las posibles eliminatorias.

Sin embargo Acuña podría ser desconvocado. Este jueves, después del entrenamiento, Scaloni dio de baja al ex sevillista Joaquín Correa y al también atacante Nicolás González. Ángel Correa y Thiago Almada los sustituirán.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

Desde hace varios días se venía especulando con las cuatro posibles bajas que podría dar Scaloni antes de que comience este domingo el Mundial. Y Acuña y Papu Gómez, que se perdieron las dos últimas citas del Sevilla desde el derbi (la Real Sociedad y el Velarde en la Copa) por distintas molestias físicas despertando el recelo entre el sevillismo, estaban entre los candidatos a dejar la albiceleste.

Sin embargo, ambos se han ejercitado este viernes, un día señalado como clave para saber si Acuña continuaba en la concentración en Qatar de la albiceleste, que se ejercita junto a la selección española, en el complejo de la Qatar University, habilitado por la organización en Doha para las selecciones durante la Copa del Mundo

De momento, la AFA no se ha pronunciado sobre la situación de Acuña, con toda la prensa argentina expectante sobre si la lista de 26 para intentar el asalto a la Copa del Mundo se queda tal y como está. Lo que sí queda claro es que su pubalgia no es ninguna broma y el jugador no estaba reservándose cuando fue baja en los dos partidos siguientes al derbi.

Recelos que crecieron cuando el lateral jugó medio tiempo del amistoso del martes ante Emiratos Árabes, día que no jugó el Papu, que continúa apareciendo con un apósito sobre la brecha en el pómulo por el codazo de Fekir. El último partido oficial de ambos fue el derbi. Y la duda es si el próximo será durante el Mundial...