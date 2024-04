El ahorro del Sevilla por el despido de Fernando Navarro y Emilio de Dios

No es una mera cuestión política la decisión de despedir antes de que concluya la temporada a Fernando Navarro y Emilio de Dios. La decisión de José María del Nido Carrasco como máximo responsable ejecutivo del club está fundamentada en razones económicas sobre todo. Aunque es difícil no pensar que la relación de ambos con Monchi también ha tenido su peso. Pero no tanto como un ahorro que no es tan elevado como pudiera pensarse para lo que aportaban ambos altos ejecutivos, muy cualificados y muy valorados en sus respectivas tareas.

Según ha podido saber este diario el Sevilla justifica de forma interna la traumática decisión en contra incluso del criterio de su director deportivo por el ahorro del coste de los sueldos de ambos altos ejecutivos. Y esa cifra en bruto y sumando ambos sueldos incluyendo los impuestos es de unos 250.000 euros.

El consejo de administración también tendrá que bajarse su sueldo, vinculado de forma fija a la cifra de negocio en un 1% -en el ejercicio 2023 fueron más de 2,5 millones a repartir sobre los 259,6 millones de ingresos- pese a los intentos de reducirlo y vincularlo a porcentajes según el rendimiento económico y deportivo de muchos accionistas en desacuerdo con esta política.

Es decir, que su sueldo no llegaba ni a la décima parte de lo que cobra el consejo, que también verá reducido su sueldo lógicamente por la drástica reducción de ingresos de la actual temporada tan ruinosa.

Fernando Navarro, un rol clave

Fernando Navarro era enlace con la plantilla -un rol con mucha más importancia de la aparente y más aún sin Monchi- y Emilio de Dios era el responsable y coordinador del scouting -la clave de toda secretaría técnica: ver y seleccionar jugadores-. El primero sí era un hombre de Monchi. El segundo llegó justo cuando Monchi estaba en la Roma.

Fernando Navarro (Barcelona, 25-06-1982), que se despidió de forma dolorosa con una carta pública, fue fichado por Monchi en la primavera de 2019 cuando éste regresó al Sevilla. En aquella primavera llevaba ya dos años en el club Emilio de Dios, quien fue fichado por Óscar Arias en 2017 en primer lugar para hacerse cargo del scouting del Sevilla Atlético.

Emilio de Dios, el hombre que confió en Mendilibar

Luego, Emilio de Dios (Gijón, 29-10-1971) creció dentro del club, se quedó cuando Joaquín Caparrós relevó a Óscar Arias y Monchi le dijo en 2019 que primero vería cómo trabajaba y luego decidiría sobre su continuidad. Y se quedó por su buen papel. El gijonés, gran conocedor del fútbol norteño y su tejido, fue pieza clave para fichar a José Luis Mendilibar como salvador y taumaturgo del Sevilla y su título europeo en la primavera de 2023.

Víctor Orta sí conocía de mucho tiempo atrás a Fernando Navarro y mantenía una buena relación desde que lo conociera como jugador. Coincidieron cinco años en la primera etapa de la entonces mano derecha de Monchi, entre 2006 y 2013, cuando salió justo por otra reestructuración con fundamentos económicos tras la crisis de las temporadas 11-12 y 12-13. Fernando Navarro fichó por el Sevilla en 2008 y estuvo hasta 2015, cuando se despidió levantando la Europa League de Varsovia como capitán. Entre 2008 y 2013 Orta y Navarro se conocieron a la perfección y el primero conoció las virtudes y cualidades del segundo como hombre de club.

Al margen de lo económico y de que Víctor Orta tuviese en gran estima a Fernando Navarro es imposible no pensar que el comité ejecutivo no aprovechase que el Pisuerga pasa por Valladolid para cortar todo hilo conductor con Monchi.

Eso sí, de momento Orta no va a recibir a cambio de Navarro y De Dios otros dos profesionales que cumplan su función y se queda con lo que llegó -Gaby Ruiz, su mano derecha, y Alberto Cordero, responsable de scouting nacional- más los ejecutivos de menor escala del departamento de fútbol. El Sevilla pierde a dos cualificadísimos profesionales por un coste muy inferior al de otros gastos más superfluos. Es el Sevilla de la reconversión económica. Y donde hay ruina todo es mohína.