Fernando Navarro se despide dando las gracias a Monchi, "el mejor", y a la afición del Sevilla

Fernando Navarro, hasta este mismo lunes secretario técnico del Sevilla que fue despedido por el club junto a Emilio de Dios, otro de los pesos pesados de la dirección deportiva, ha agradecido en una carta a través de las redes sociales el trato recibido durante los 5 años que ha estado ligado en esta segunda etapa profesional en la entidad, que se une a las 7 temporadas en las que militó como futbolista. En ellas el ex lateral catalán sumó 282 partidos y alzó tres títulos, una Copa y dos Europa League, la segunda de ellas como capitán en Varsovia.

Navarro agradece de una forma especial todo este tiempo a Monchi, quien lo reclutó y lo convirtió en su mano derecha y agradece de forma muy elegante al consejo de administración el apoyo recibido, así como el cariño de jugadores, técnicos, empleados y por supuesto de la afición sevillista.

"Queridos sevillistas, ayer me comunicaban que dejaba de formar parte de nuestro club. Cuando Monchi me llamó en la primavera de 2019, no tuve ninguna duda en aceptar el ilusionante reto. Me ilusionaba volver a casa y me ilusionaba empezar al lado del mejor", comienza diciendo Fernando Navarro, quien recibió horas después de su despido la respuesta de Monchi, tanto al suyo como al de Emilio de Dios.

"Gracias Monchi por la confianza que me ofreciste desde el primer día y por todo lo que he aprendido a tu lado. Gracias también a todos los compañeros de la dirección deportiva con los que he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar. Si vuestra calidad profesional es tremenda, qué decir de vuestra calidad humana. De todos esos compañeros quiero detenerme en Emilio de Dios, un hombre de fútbol en mayúsculas, con el que he trabajado mano a mano y del que he aprendido muchísimo. Quiero agradecer, asimismo, la confianza que el consejo de administración ha depositado en mi trabajo en estos 5 años, así como el trato recibido por parte de todos los jugadores, miembros del staff y empleados del club", añadía el ex jugador.

"Acabo esta segunda etapa agradecido por la experiencia, con la satisfacción que otorga el deber cumplido y la tranquilidad de haber puesto todo mi empeño y mi conocimiento en mi labor profesional. Miro atrás y me siento especial y orgulloso por haber formado parte de un proyecto en el que el primer equipo logró 4 clasificaciones Champions consecutivas y dos Europa League. Para terminar, quiero agradecer el apoyo, respeto y cariño que me ha demostrado el sevillismo en las 12 temporadas que he militado en el club. De un sevillista, para todas y todos los sevillistas. Gracias por tanto, gracias por todo", termina en su mensaje publicado en la red social X.