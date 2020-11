El Alcoraz, plataforma idónea para el asalto

Desde el triunfo de Rusia a la obligación de ganar a un equipo recién ascendido en el breve espacio de cuatro días. Será a la muy confortable hora de las seis y media de la tarde, pero se trata de Huesca, uno de los puntos más fríos de la piel de toro. Del frío de Krasnodar al implacable de la capital del Alto Aragón, con el macizo pirenaico a un naranjazo, pero así es el fútbol y sus muy variopintas circunstancias.

Y en este no parar, Lopetegui no quiere ni oír hablar de lo del próximo miércoles y, fiel a su costumbre, pone junto a la perentoriedad el piropo al rival de turno. Aunque el rival sea el Huesca, el vasco no se apea de su costumbre de ensalzar al contrincante, lo que en caso de triunfo va acompañado de un plus de mérito considerable. Pero es que aunque los oscenses estén en el sótano de la clasificación, el fútbol que prodiga no está en consonancia con los puntos conseguidos.

Podría darse el caso de que estemos ante un partido trampa, una de esas celadas que tanto abundan en la competición doméstica. Campo pequeño, temperatura baja, contrario que se deja el alma, ingredientes para que el favorito le tome asco al choque. No es el Sevilla un equipo que prodigue el absentismo, claro que no, pero en el fragor de este vertiginoso calendario nunca puede descartarse que la moneda caiga al revés y la cruz supla a la cara habitual.

Siempre el Sevilla parte con la sensación de que va a dar la cara y eso no tiene por qué faltar a la cita de esta tarde junto a los Pirineos. Anda Lopetegui con el quebradero de cabeza de quién cubrirá el flanco izquierdo de la zaga, pero la plantilla tiene equilibrio para dar y regalar a fin de que las ausencias se noten mínimamente. Es un partido clave para que el Sevilla dé el asalto a la zona noble de la tabla, que es la suya habitual y que tiene en El Alcoraz la plataforma idónea.