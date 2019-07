En su presentación como nuevo futbolista del Alavés, Aleix Vidal desveló que intentó convencer a Lopetegui para tener una oportunidad esta temporada en el Sevilla. “Hablé con él para decirle que quería ganarme un lugar”, reveló el tarraconense, que, pese a ello, se mostró contento con su llegada a Vitoria. “Este club reúne lo que necesito”.

Vidal reconoció que dar el sí al club vasco fue sencillo. “Solo me hizo falta una llamada de 15 minutos con Sergio Fernández para saber que lo que necesitaba era volver a un equipo así”, explicó el jugador, que recordó que se dio a conocer “en un club humilde como el Almería”. En aquella primera etapa en Primera, Vidal ejerció de extremo derecho, una demarcación a la que volver esta temporada. “El 90% de que esté aquí, además de la confianza y las ganas de volver a disfrutar, es poder jugar en la posición que me hizo llegar a lo más alto, la posición de extremo. En 2015 tuve que tapar agujeros como lateral, pero lo que me gusta a mí es jugar de extremo”, sostuvo el catalán.

También se detuvo a comentar su salida del Sevilla, en cuya plantilla no ha tenido sitio para el curso que viene. “Hubo una reunión con los jugadores que el club no contaba. Y en ese momento hablé con Lopetegui para decirle que quería ganarme un lugar aun así, pero me alegro del paso que he dado finalmente. Me motiva más la presión de ser un jugador importante”.

Para Vidal, haber marchado al Alavés “no es un paso atrás, sino un paso más”. Además, reveló que las buenas opiniones de jugadores como Tomás Pina, Munir o Ximo Navarro han sido claves para llegar al club vitoriano.

Al término de su presentación se enfundó la camiseta alavesa y pisó el césped de Mendizorroza, un escenario en el que tiene “una cuenta pendiente”, pues allí sufrió una grave lesión de tobillo en febrero de 2017. “Me tocó vivir la peor época como futbolista”.

En el Alavés, Vidal espera recuperar su mejor versión a las órdenes de Asier Garitano, guipuzcoano como el técnico que más partido le ha sacado durante sus años en Nervión, Unai Emery.