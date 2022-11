Alex Telles: "Pensaré en el Mundial el lunes; el Sevilla merece respeto"

Se habla mucho de los mundialistas y uno de ellos, el brasileño Alex Telles, dio la cara ante la Real Sociedad en un partido complicado. Fue de los mejores, dio un gol con un gran centro a Rafa Mir cuando el Sevilla estaba con nueve jugadores y puso otro balón de oro a En-Nesyri que pudo ser el empate.

"No fue un día muy positivo para nosotros, pero tenemos que seguir trabajando. Sabemos el momento que estamos pasando, no le gusta ni al club ni a la afición ni a nosotros. Yo he venido aquí para disfrutar y ganar, y estoy disfrutando pero no ganando como quería. Es un momento de tristeza pero tenemos que seguir adelante, trabajar más porque en el fútbol se cambia muy rápido y eso depende de nosotros", comentó el jugador cedido por el Manchester United.

El brasileño incidió en esta idea de compromiso pese a estar en la lista de una de las candidatas al título en el Mundial. "Quien me conoce sabe que pienso cada cosa en su momento. Comenzaré a pensar en el Mundial el lunes, que es cuando voy a viajar. Ahora estoy aquí en mi trabajo con mis compañeros. El Sevilla me trajo aquí y apostó por mí y eso merece un respeto para todos. No me sorprende actuar así, es mi trabajo y así debo hacerlo".

Sobre la situación del Sevilla, en puestos de descenso hasta la reanudación de la Liga, sabe que es algo extraordinario. "Sigo el fútbol español y el Sevilla siempre está arriba, jugando grandes campeonatos y ganando títulos. Óliver vino a Sevilla, Tecatito vino también y me hablaron muy bien del club. Tienen una historia linda y es una ciudad bonita y estoy muy contento aquí".

Finalmente, el brasileño se mostró muy positivo con el futuro del equipo tras el parón: "Necesitamos arreglar la situación. La afición está preocupada, sabemos la pasión que tienen y la historia del club. Estamos tristes porque corremos mucho y hacemos muchas cosas y no conseguimos los resultados. Nos levantamos para eso y cuando no conseguimos lo que queremos volvemos tristes. Ayer con dos jugadores menos estuvimos jugando muy bien, presionando... Con once debemos ser cada vez mejores, tener esa mentalidad y en la segunda parte del campeonato vamos a ser totalmente diferentes".