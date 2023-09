Análisis Sevilla - Lens: Ni a la tremenda no es el camino

Corre el riesgo el Sevilla de entrar en un estado de medio esquizofrenia. No encuentra su fútbol y se le nota en la cara a su entrenador cuando atiende a los medios tras los partidos. No le gusta lo que ve, trata de buscar explicaciones, de aplicar soluciones... pero no es fácil.

Tampoco iba a colocar una alfombra roja el Lens, un equipo que llegó a Nervión con el palo preparado y sacando los codos a paseo en cada fricción en el juego. Estaba claro que no le convenía al Sevilla ir a un partido de duelos individuales, pero así fue y, claro, los perdió casi todos. El primero un En-Nesyri que no tuvo ni opción de pelear con los tres bicharracos que le tocaron por centrales. Con la lección bien aprendida, en cada disputa aérea lo emparedaban para que no expusiera su buen juego aéreo, un recurso además del que el Sevilla abusa demasiado desde la llegada de Mendilibar.

El Sevilla no tuvo templanza para desembarazarse del tipo de partido que proponía el equipo francés y, por supuesto, no demostró capacidad para sacar recursos alternativos para hacer aflorar los espacios.

Defensa

No es cuestión de que juegue Fernando o no. Está claro que con el brasileño el sistema defensivo no dejó tantos huecos, pero tampoco frenó totalmente las transiciones del rival, que las supo poner sobre el tapete, sobre todo en la segunda parte cuando el Sevilla se fue a la desesperada sin orden ni concierto.

Tampoco todos los rivales son iguales. El Lens de Haise no es la UD Las Palmas de García Pimienta sacando el balón jugado desde atrás y la presión arriba debía limitarse al momento de la pérdida. Pero había mucho codo en cada disputa. Ahí Ocampos se remangó y metió el pie.

Atrás la entrada de Sergio Ramos hizo a Gudelj cambiar de perfil, pero el problema no fue ése. Y sí la indefinición de los espacios intermedios. La astucia de Wahi y la zancada de Guilavogui crearon problemas.

Ataque

Aquí sí reside la madre del cordero. No era el día de evaluar el abanico de recursos tácticos en ataque estático, pero ningún rival va a poner facilidades. Hay una estadística que dice que el Sevilla es el equipo de la Liga que más centros ejecuta al área, ¿pero eso es bueno o malo?

Pedrosa no sumó como ante Las Palmas (el físico no le dio), Ocampos se enredaba y Lamela ofrecía sólo chispazos hasta que se diluyó, Rakitic, en una posición más adelantada, no encontraba espacios y Sow debe ser más box to box sin la responsabilidad que le confiaron el domingo como cierre. El recurso de Suso es incompleto sin la asociación de Óliver Torres y si los laterales no desdoblan, que es lo más simple...

Lukébakio alteró algo el guión pero sin orden, a lo loco, a la tremenda... El equipo necesita pararse y analizar qué recursos tiene y emplearlos. La temporada pasada hubo momentos en los que logró hacerlo.

Virtudes

El equipo puso corazón y no rehuyó la pelea ante el Lens.

Talón de Aquiles

Mendilibar debe dar herramientas en ataque estático.