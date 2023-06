Arda Güler, un mediocampista ofensivo futurible del Sevilla

Arda Güler (Ankara, 25-02-2005) se postula como futurible futbolista del Sevilla. Así lo aseguran en Turquía, donde hay muchas expectativas puestas en este joven mediocampista ofensivo zurdo. Según el medio Ajansspor, una cuenta dedicada a la información deportiva con centenares de miles de seguidores en Turquía, el futbolista ha mostrado su interés en fichar por el Sevilla en el caso de que no continuara su carrera en el Fenerbahçe.

En la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League, aún con Jorge Sampaoli como entrenador del Sevilla, y antes de las portentosas actuaciones del equipo de José Luis Mendilibar camino a Budapest ante Manchester United y Juventus, sorprendió la frescura y la calidad ofensiva de Arda Güler en el partido de ida.

🎯 Ajansspor Özel 🎯💥💥 Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılırsa önceliği Sevilla'ya gitmek. İkinci sırada ise Benfica var. pic.twitter.com/7LGzc0s6hR — Ajansspor (@ajansspor) June 17, 2023

En aquel Sevilla-Fenerbahçe (2-0) apenas jugó unos minutos al final, pero en Estambul sí formó como titular en el equipo turco, que venció por 1-0 al de Sampaoli.

A su edad, ya ha debutado en la selección absoluta de Turquía, con la que se estrenó el pasado 19 de noviembre, a la que ascendió directamente de la selección sub 17. He ahí la muestra de la rápida progresión de este futbolista formado en los escalafones inferiores del Fenerbahçe. La pasada temporada 22-23 ha sido la de su eclosión, ya que en la anterior apenas jugó 14 partidos con el primer equipo turco. No tiene agencia de representación, ya que ésta la lleva un familiar.

El jugador tiene un contrato largo con su club, hasta 2025. Y su cláusula de rescisión es de 18 millones de euros, según ha trascendido desde Turquía. Quizá su deseo no sea salir ahora mismo, en pleno periodo de crecimiento, del Fenerbahçe, con el que ha jugado esta pasada temporada 35 partidos oficiales, con 5 goles y 6 asistencias.

Pero sí puede ser una apuesta por una joven promesa para que crezca en el Sevilla y pueda generar plusvalías en vista de su proyección. Es decir, coincide su perfil con esa vuelta al modelo del club de Nervión que ya dijo José Castro que quiere recuperar el comité de dirección.