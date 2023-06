Castro, sobre Monchi, los contratos largos de entrenadores y el modelo de fichar a jóvenes valores

José Castro invervino la noche del domingo en el programa Gol a Gol de Canal Sur TV y ahí realizó un somero repaso por varios aspectos de candente actualidad en el Sevilla.

Uno de ellos, el principal y que más inquieta al sevillismo, fue el de la continuidad de Monchi: "Esperamos que recapacite y continúe con nosotros. Si recapacita no hay heridas que no puedan cicatrizar y más con Monchi, que es uno de los nuestros", dijo el presidente del Sevilla.

"No hay que olvidar que ya se fue una vez y fui yo quien le dijo que las puertas estaban abiertas", añadió sobre su marcha en 2017, a la Roma, antes de su regreso en 2019. "No se le han quitado competencias a Monchi y dudo que si se fuera a otro club tenga la mitad de las competencias que tiene aquí. Estas cuestiones entre Monchi y el club no las debemos difundir, se tienen que hablar en la intimidad. La intención es que se quede", concluyó Castro a ese respecto.

No más contratos largos a entrenadores

La experiencia de esta temporada, cuando el Sevilla ha tenido que rescindir los contratos de Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli y abonar grandes cantidades por tener otra temporada firmada, ha servido de lección, según Pepe Castro. "Siempre se aprende algo por mucho tiempo que lleves como dirigente. A partir de ahora no ficharé a ningún técnico con un contrato más largo de un año más otro, porque los mensajes se acaban, se agotan. Todo entrenador que quiera fichar por el Sevilla tendrá que cumplir esa premisa".

Asimismo, también habló de que el Sevilla no puede abandonar más el modelo de fichar a jugadores jóvenes. Ahí, el caso de Isco, al que el club le rescindió el contrato en enero, y condicionó toda la planificación, también ha servido de aprendizaje. Como el anterior del Papu Gómez, entre otros casos... "No nos vamos a salir más de nuestra manera de fichar, hay que fichar a gente joven que rinda y que pueda generar una plusvalías, nos salimos el año pasado de ese camino y no vamos a hacerlo más".

Congelación de abonos y Supercopa

Pepe Castro aprovechó para anunciar que en la reunión del consejo de este lunes solicitará formalmente que no se suban los abonos para la temporada 23-24, pese a que el Sevilla jugará en la Champions. "Se tiene que decidir mañana, pero el comité ejecutivo lleva la propuesta al consejo de que el año que viene no suban los abonos, los sevillistas lo han pasado muy mal", dijo en referencia al sufrimiento de la 22-23, culminada con el éxito de la séptima.

Por supuesto, también fue preguntado por la Supercopa de Europa, que disputará el Sevilla frente al Manchester City de Pep Guardiola el próximo 16 de agosto. "No le temo a nada ni a nadie, ni al Manchester City, otra cosa es que no sepa que tienen un presupuesto de más de mil millones y que tienen un chico rvbio que siemrpe nos marca goles. El Sevilla es capaz de cualquier cosa".

Y valoró el buen hacer de José Luis Mendilibar, precisamente renovado la semana pasada por una sola temporada: "Ordenó, animó y convenció a los jugadores, que se han venido arriba. No fue difícil ficharlo ni renovarlo. El presidente tenía claro que hasta que no se jugase la final no se iba a mover ni un varal, renovaciones de nadie. Antes de la final ya le dijimos que íbamos a hablar con su representante".