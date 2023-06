Reunión del consejo de administración del Sevilla en espera de la respuesta de Monchi

El Sevilla y el sevillismo están expectantes sobre la continuidad de Monchi al frente de la dirección general deportiva. El gestor isleño comunicó la semana pasada su deseo de dejar el cargo y marcharse del club aludiendo motivos personales. De trasfondo está la suculenta oferta que le ha trasladado el Aston Villa, que entrena Unai Emery. Y también las reuniones que ha tenido Monchi con los consejeros delegados, José Castro y José María del Nido Carrasco.

Los dos máximos responsables de la dirección del club le dieron varios días, desde el jueves pasado, día del Corpus, hasta hoy lunes, después de trasladarle que si quiere romper su contrato indefinido debe abonar la cláusula de rescisión que quedó fijada cuando lo firmó en la primavera de 2019.

Y encima, Junta General Extraordinaria

Precisamente hoy está programada una reunión del consejo de administración del Sevilla, en la que se tratarán diversos asuntos, con dos muy candentes: la continuidad de Monchi y el requerimiento de José María del Nido para una Junta General Extraordinaria.

Además, el miércoles por la noche pudo tener una reunión con José María del Nido, según han trasladado allegados del ex presidente, que quiere contar con él si logra hacerse de nuevo con la presidencia, para lo que ya ha iniciado los trámites de solicitar una Junta Extraordinaria, para la que ya hizo el requerimiento notarial al consejo según pudo saber este diario.

El abono de la cláusula de rescisión

El sevillismo se encuentra en una situación extraña. Aún eufórico por la gesta de la séptima UEFA Europa League, no termina de explicarse cómo se ha llegado a esta situación y cada uno busca los responsables de un hecho en el que han influido muchísimos factores, desde lo emocional hasta lo estrictamente político, el reparto de poder.

El consejo tampoco es ajeno a esa situación de sorpresa. El propio José Castro reconoció días atrás que no se esperaba que Monchi trasladase su deseo de marcharse del club. La respuesta del comité de dirección, o mejor, dicho, de los dos consejeros delegados del Sevilla, Castro y Del Nido Carrasco, ha sido que si quiere rescindir su contrato debe abonar la cláusula de rescisión y el todavía director general deportivo pidió que se le perdonara esa cantidad por los servicios prestados.

La esperanza de Pepe Castro

Pepe Castro habló del asunto Monchi, entre otros, en el programa Gol a Gol, de Canal Sur TV. "Esperamos que recapacite y continúe con nosotros. Si recapacita no hay heridas que no puedan cicatrizar y más con Monchi, que es uno de los nuestros", dijo el presidente del Sevilla.

"No hay que olvidar que ya se fue una vez y fui yo quien le dijo que las puertas estaban abiertas", añadió sobre su marcha en 2017, a la Roma, antes de su regreso en 2019. "No se le han quitado competencias a Monchi y dudo que si se fuera a otro club tenga la mitad de las competencias que tiene aquí. Estas cuestiones entre Monchi y el club no las debemos difundir, se tienen que hablar en la intimidad. La intención es que se quede", concluyó Castro.