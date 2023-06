Castro se confiesa desconcertado con el “asunto Monchi”

José Castro, pese que acaba de sumar otro título europeo a sus éxitos como presidente del Sevilla, vive otro de sus momentos más difíciles con el inesperado arrebato de Monchi de abandonar el club y el pulso que mantiene por retenerlo o forzarlo a que deje el dinero de su penalización en caja si es que detrás de todo está una oferta de otro club.

El máximo mandatario ha reconocido en unas declaraciones que éste asunto les ha cogido por sorpresa a los miembros del comité ejecutivo. Castro confiesa que el club debería estar dando pasos para su planificación deportiva y no estar pendiente de un tema de tanto calado como la figura del director deportivo.

"Un poco por sorpresa sí nos ha pillado el asunto Monchi. Además, todo ha sido tan rápido, que no hemos digerido aún la copa, con la gente tan feliz... Y al final sale una noticia que no es agradable, tanto si se queda, como si no", ha confesado en palabras al diario Marca.

"La verdad es que no ha dado tiempo a digerir la victoria, han sido pocos días desde que nos hicimos con la séptima, y ha saltado este tema. Yo lo que puedo decir es que Monchi tiene contrato con el Sevilla y está trabajando en la planificación. Ésa es la realidad. Yo no puedo decir en este momento ninguna otra cosa de Monchi. Esperamos y deseamos que continúe con nosotros", añade.

Castro no acaba de ponerse en el pellejo de perder al ejecutivo gaditano: "Para nosotros, si se va Monchi, pues no es agradable. Ha sido una pieza importante en nuestra entidad y en los éxitos del Sevilla. Yo no puedo decir más que me gustaría que siguiera y que siguiera con nosotros bien".

Las partes se han dado un periodo de reflexión hasta el lunes, aunque no habla de fechas. “No hay una fecha concreta, pero sí es verdad que debe ser cercana porque lo lógico y lo normal es que ya el director deportivo esté planificando la próxima temporada".

No obstante, asegura que la planificación no está parada del todo. "No quiere decir que no lo esté haciendo Monchi, porque lo está haciendo, pero si su idea es otra nos lo debe comunicar ya. Esperemos que eso no ocurra. Reitero que lo que deseamos es que continúe con nosotros".