El Barcelona pone los ojos en Bryan Gil

Byran Bil sigue sorprendiendo a propios y extraños por su crecimiento imparable durante su cesión en el Eibar. De la mano de José Luis Mendilibar, que lo está utilizando como extremo izquierdo puro, sobre su pierna natural, el juvenil de Barbate (este jueves cumple 20 años) es el mejor valor emergente de la Liga, al entender de muchos.

Entre éstos está Mani, ojeador del Barcelona en Andalucía. Un clásico del mundo el fútbol que ha seguido la evolución del Bryan Gil (Barbate, 11-02-2001) durante su desarrollo en la cantera del Sevilla y tampoco es ajeno a su trayectoria creciente en Ipurua.

"Ahora mismo el mejor futbolista de España, y lo comparo con Neymar, se llama Bryan Gil", dijo al ser preguntado por su preferencia en estos momentos, en el programa catalán Què t'hi jugues?, de la Cadena SER en Barcelona.

"Tiene cosas de Neymar -argumentó- y una polivalencia enorme: puede jugar de lateral, de medio y de extremo izquierdo. Es impresionante", dijo Mani.

Además, aseguró que en el Barcelona ya lo están siguiendo a un primer nivel. "Yo he hablado con Ramon Planes -director deportivo azulgrana-, que me atiende perfectamente, y creo que tiene un gran éxito con los jóvenes, como Trincao, Pedri y Araujo, y tiene en mente a Bryan Gil. Tiene en cartera a los ocho mejores futbolistas andaluces jóvenes. Si lo hacen ahora tiene una cláusula de 35 millones de euros, eso es lo que le he dicho a Ramón Planes. Eso es nada, pero si renueva con el Sevilla tendrá una de 150", aseguró el ojeador de los azulgrana.

El barbateño, que estuvo media temporada pasada en el Leganés, lleva jugados 15 partidos en su nueva cesión en el Eibar, con tres goles y una asistencia. Precisamente en su último partido, el Osasuna-Eibar (2-1), brindó el gol del empate a Kike García tras una gran jugada.