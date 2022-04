Bono pide que se sienta el peso del Sevilla en la lucha de la Champions

Con el poso de la experiencia y de ser uno de los pesos pesados del vestuario del Sevilla, Bono ha analizado el reto del Sevilla en los ocho últimos partidos, en los que se juega mantener el puesto Champions que tanto tiempo ha lucido en la Liga. "Los demás tienen que sentir que el Sevilla no es cualquier rival en esa lucha. Somos un equipo con experiencia y estamos bien parados en esa lucha con el resto de rivales", solicita el meta internacional marroquí.

"Debemos ir partido a partido y sacar nuestra mejor versión", dijo pausado en Radio Marca. "Todos los partidos son muy importantes, pero en este tramo final todavía más, porque es donde se consiguen los objetivos. El del viernes es un partido fundamental, los jugadores lo sienten y los aficionados también. A la gente no hace falta decirle nada, ya saben que tienen que ayudar al equipo. Nuestro estadio tiene un rol importante en nuestros partidos", añadió sobre el partido ante el Granada.

Según el portero del Sevilla, "no es fácil competir contra Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal, Betis…". Además, cree que subir el escalón de la tercera clasificación consecutiva a la Champions también es un altísimo reto. "Llevamos dos años logrando un objetivo importante, pues queremos más, igual que Villarreal o Betis si se meten dos años seguidos en Europa League quieren más. Es normal. Veo al equipo enchufado en lograr un objetivo mayor que los anteriores".

Bono además rechaza que el Sevilla se haya descolgado del segundo puesto y, anteriormente, se distanciase del Real Madrid por haber sentido presión como aspirante a ganar la Liga. "No creo que perjudique, pero no puedes de un año para otro salir campeón. Debes ir subiendo escalones, ser tercero, segundo… y un día te toca salir campeón. Lo importante que es que el equipo está en disposición de mejorar lo de años anteriores".

Sí ve más relación de ese estancamiento con las continuas lesiones: "Es fútbol, son cosas que pasan. No es una temporada sencilla, es pre mundial, hay partidos importantes y los jugadores tienen muchos compromisos con sus selecciones, y en el Sevilla, con muchos jugadores de selección, no es siempre fácil. Las lesiones cuando aparecieron te fortalecen para dar más. Cuando se suceden te afecta. Venimos de una campaña extraña. Los compañeros que por ejemplo viajan a Argentina que los tienes un día antes del partido, no es fácil".

Además, tiene clarísimo que Julen Lopetegui es el entrenador ideal para este Sevilla. "Para el Sevilla que estamos teniendo es fundamental. Es un Sevilla muy competitivo, lleva tres años compitiendo en lo más alto, y la idea de juego se nota. Cuando tienes ocho bajas, con jugadores que juegan menos y con gente del filial, el equipo sigue compitiendo. Tenemos la responsabilidad y la convicción de que la mejor forma de lograr objetivos e ir a más es estar juntos”.