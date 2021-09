Bordalás: "El Sevilla es fuerte a nivel físico y muy bien dotado en lo técnico"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, admitió este martes que las lesiones que azotan a la plantilla harán de los próximos partidos una prueba para determinar si los jugadores que no son titulares habituales tienen el mismo nivel que los que lo son, algo que espera que se confirme. Por eso no sabe si su equipo estará al mismo nivel competitivo que el Sevilla.

"No lo sabemos, esto recién ha comenzado. Lo vamos a ver con el transcurrir de la competición. Siempre afronto los partidos pensando que no hay diferencias", explicó el alicantino.

Sí aseguró que "el Sevilla viene haciendo las cosas muy bien, tiene un gran potencial, fuerte a nivel físico y muy bien dotados al nivel técnico". "Juega la Champions y está acostumbrado a pelear arriba. Somos optimistas en cuanto al reto", añadió al respecto.

Preguntado por si ve diferencias entra la unidad a y la unidad b dijo que no es momento de hablar de los que no están, tras confirmar que sus dos laterales, Thierry Correia y Gayà, y un hombre clave como Carlos Soler causarán baja por lesiones musculares.

"Tenemos alguna baja pero no es momento de hablar de ellos sino de los que estamos. Es un partido difícil e importante. Ha habido poco tiempo para prepararlo pero el calendario es así. La competición nos dirá si hay diferencia o no, confiamos en que no la haya. Nosotros creemos que tienen el nivel", afirmó.

Bordalás pidió a los que entren que lo hagan con ambición. "Que tengan una gran respuesta deben estar preparados para defender la camiseta del Valencia, no tengo duda de que será así. Deben tener una mentalidad ambiciosa ganadora y conscientes de que tienen una responsabilidad", afirmó.

Preguntado por Toni Lato, se mostró confiado en su respuesta tras lo visto en el partido ante el Madrid. "En principio, no podemos pensar en los que no están sino en los que están y buscar soluciones. En líneas generales y salvo el tramo final que era muy exigente estuvo a gran nivel. No hay por qué dudar del nivel que nos pueda dar", señaló el entrenador, que admitió que Marcos André puede ser una alternativa en el flanco izquierdo del ataque.

El técnico dijo ver bien al equipo pese a la derrota en esos últimos minutos. "Están bien, les he visto bien, anímicamente al cien por cien. Siempre le digo a los jugadores que no hay cabida para el lamento en los equipos importantes, no hay que pensar en lo anterior sino en lo inminente. Los jugadores deben estar acostumbrados a jugar en periodos breves", señaló.

El entrenador también dijo que saben en qué se equivocaron ante el Madrid "pero ya es historia" y que ahora "lo importante" es que sepan "manejar" los últimos minutos que les lastraron en ese choque.

"Siempre he sido de los que piensa que después de un mal resultado tienes ganas de jugar lo antes posible. Tenemos una oportunidad no de mejorar, porque el partido fue bueno, sino de sacar un mejor resultado y de sumar puntos. Cada partido tenemos que afrontarlo como una oportunidad, no como un problema", recalcó.