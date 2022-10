La respuesta del Sevilla a la acusación de racismo del Borussia Dortmund

Feo episodio en un fútbol, el juvenil, que debería ser de formación deportiva en su más amplio sentido, sin olvidar la deportividad. El fútbol, que tantas veces, une, también desune como se ha podido apreciar en el episodio entre los equipos juveniles de Sevilla y Borussia Dortmund.

Ha sido en la Youth League donde el equipo alemán ha denunciado un episodio racista con uno de sus jugadores de etnia no europea, de los que tiene varios. En concreto, ha sido, según denunció el director de cantera del Borussia, Lars Ricken, hacia su futbolista Abdoulaye Kamara.

El Sevilla respondió a través de su cuenta de Twitter para la cantera @CanteraSFC con uno de los lemas del acta fundacional del club en 1905 por parte de José Luis Gallegos, jerezano de nacimiento que fue quien, como presidente, realizó un discurso tras la inscripción en el registro provincial del Sevilla. "Todos los hombres de cualquier nivel social, ideas religiosas o políticas tendrán aquí cabida", dijo aquel 15 de octubre de 1905, con una frase que se ha convertido en uno de los lemas institucionales de la entidad blanquirroja.

📜 "Jeder Mensch, ganz gleich welchen sozialen Hintergrunds, welcher religiösen Glaubensrichtung oder politischen Gesinnung, ist bei uns willkommen"."Todos los hombres de cualquier nivel social, ideas religiosas o políticas tendrán aquí cabida".Presidente Gallegos, 1905. pic.twitter.com/zfdw5e71Va — Sevilla Atlético y Cantera Sevilla FC (@CanteraSFC) October 12, 2022

Parece que más de un siglo después todavía no ha quedado muy claro esto, a tenor de lo que denuncia Lars Ricken, quien lamenta en un vídeo que el Sevilla no rectificara después de que en el partido de la semana anterior en la ciudad deportiva también hubiese algún capítulo racista.

"Desafortunadamente hubo un incidente similar en Sevilla la pasada semana. Nuestro jugador Abdoulaye Kamara fue insultado racialmente. Esperábamos que el Sevilla solucionara el problema pero, aparentemente, esto no ha sucedido porque esta vez volvió a suceder", explica el responsable de cantera renano en un vídeo publicado a través de la cuenta de Twitter del club alemán este miércoles.

En el acta del partido, el árbitro refleja un enfrentamiento verbal de contenido insultante por parte del segundo entrenador del Borussia Dortmund sub 19, Daniel Rios Ramirez, de nacionalidad alemana, pero que domina el español por su ascendencia hispana. "El segundo entrenador del Borussia Dortmund (Mr. Rios Daniel), actuando de manera provocativa contra algunos miembros del Sevilla, gritó y creó tensión, siendo retenido por hasta cuatro personas. Una vez retenido, gritaba a los oponentes en repetidas ocasiones "PUTO! HIJO DE PUTA". Cuando la situación volvió a la calma, le indiqué que no seguiría en el partido ya que no pude mostrarle tarjeta roja al suceder en el túnel de vestuarios", indica el acta.

Lars Ricken, en un discurso de un minuto y medio, explica el contexto y lo que acaeció según la versión del club renano. "Tras el insulto, Kamara acudió al cuarto árbitro y tanto él como el primer árbitro dijeron que no habían notado nada, por lo que no interrumpirían el juego y debía continuar. Nuestros jugadores cumplieron, porque de eso se trata el Borussia Dortmund. Llevamos muchos años comprometidos contra cualquier forma de discriminación, no hay lugar para el racismo en el fútbol", concluye, tras recordar que "las directrices de la UEFA dicen que si esto sucede, aunque el árbitro no se de cuenta, debemos parar".

Evidentemente, se trata de un episodio feísimo que ensucia el lema del que presume el club y el nombre del Sevilla sub 19 y el de su cuerpo técnico, encabezado por Lolo Rosano, que ha estado en los dos partidos con el Dortmund de baja por paternidad. Dirigió ambos encuentros Marco Antonio García en su lugar. Precisamente, la principal acusación del club alemán es que, tras un primer insulto racial en Sevilla, al que no dieron publicidad -sí lo hizo un diario alemán- en la segunda ocasión que ha ocurrido sí han entendido necesario denunciarlo públicamente.

El Borussia Dortmund sub 19 consta de una plantilla multiétnica, con futbolistas de diferentes nacionalidades. El Sevilla sub 19 está formado por mayoría de futbolista de etnia española, pero también cuenta con algún futbolista de ascendencia africana, como los senegaleses Bakary e Ibrahima Sow. Es decir, están acostumbrados a la convivencia con futbolistas de otras etnias, con lo que de ser cierta dicha acusación se agrava con la falta de respeto implícita hacia sus propios compañeros.

El Sevilla es colista de su grupo tras perder en Dortmund (2-0). La semana anterior sólo pudo empatar con el Borussia en la ciudad deportiva, sumando el primer punto hasta ahora.