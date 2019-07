Bryan Gil brilla en la sub 19 y Pozo pide sitio a Lopetegui

Bryan Gil fue un protagonista principal del triunfante debut de España en el Europeo sub 19 (1-4). Santi Denia alineó como titular al canterano del Sevilla, que fue un quebradero de cabeza para la defensa de Armenia, anfitriona del torneo. Asimismo, Pozo, tras participar dándole a Lara el gol del triunfo en el amistoso ante el Reading, pidió sitio a Lopetegui.

En Armenia, Bryan Gil demostró que ha viajado para segui creciendo como jugador. El joven barbateño (18 años) realizó la jugada del partido, con varios regates y centro para el 1-3, de Marqués. Terminó el partido actuando como extremo izquierdo. Sobre él aseguró que tendrá sitio en el primer equipo al "cien por cien", aunque, por edad podría tener ficha del filial y ser inscrito en Europa en la lista B, un aspecto que se decidirá cuando se dé el reparto de fichas.

Alejandro Pozo, como otros canteranos que están a las órdenes de Julen Lopetegui, también tienen el cosquilleo en pretemporada de poder convencer al entrenador del primer equipo de Sevilla para quedarse. El extremo derecho de Huévar del Aljarafe, a sus 20 años y tras un fructífera año cedido en el Granada, quiere quedarse.

Así lo expresó ante los medios del club tras el amistoso en San José de la Rinconada. "Desde pequeño estoy aquí y es mi ilusión jugar con el primer equipo", dijo el extremo diestro, que contribuyó decisivamente a la victoria sobre el Reading con la jugada del 2-1 final, obra de su compañero Lara, otro jugador cuyo destino es incierto, aunque por juventud (19 años) aún tiene margen para continuar en el Sevilla Atlético.

"Que el míster me dé minutos es algo importante que quiero aprovechar. Me voy a dejar todo y que él decida. Ojalá pueda triunfar aquí, que es lo que quiero. Hay buenos jugadores, sé que van a venir buenos jugadores pero yo voy a dar lo máximo de mí", añadió.

Sobre ese gol que realizaron entre ambos, dijo Pozo: "Los pequeñitos tenemos que demostrar que también valemos. Con Lara me llevo muy bien y con lo pequeñito que es y de cabeza nos ha dado la victoria". "Lo que me ha dicho es que lo intente, que no tenga miedo y que cuando tenga el balón busque al rival porque soy rápido. Eso me demuestra que confía en mí y yo intento demostrarle que valgo para estar aquí", dijo sobre lo que le ha pedido Lopetegui que haga.