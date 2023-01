Bryan Gil: "He mejorado a la hora de medir los tiempos, temporizar"

El Sevilla utilizó su nuevo canal de Twitch para ofrecer las primeras palabras de Bryan Gil, que será presentado este martes junto a Pape Gueye a las 13:30, después de que se haya hecho oficial su cesión hasta el final de temporada. El barbateño de 21 años ha mostrado sus enormes ganas tras un periodo fuera que ha entendido como de aprendizaje.

"Creo que he mejorado a la hora de medir los tiempos y temporizar. Antes cogía la pelota y me divertía regateando. Empecé el año jugando y me noto bien físicamente", dijo sobre el tono físico en el que se encuentra en su vuelta un año y medio después de su marcha a Londres.

Sobre sus sensaciones personales, explicó: "La primera reacción fue de alegría máxima, quería venir y al final se hizo... me llamó mi agente ayer para viajar en la mañana de hoy y es una alegría máxima como digo. Mi hermano seguramente haya llorado, yo lo llevo por dentro. No quería que la opción se cayera y no se lo dije a nadie, lo preparas y no sale tan bien".

Y así fundamentó ese sentimiento tan profundo: "Para mí el Sevilla es el club que me ha visto crecer y donde he sido feliz. Es el club de mi vida, no me esperaba volver y en el momento en el que me lo dice mi agente le dije que no mirase más... el cariño que le tenemos tanto mi familia como yo es increíble. Es un club que me representa, debuté con 17 años un día de Reyes".

Bryan tendrá el dorsal 25, el único que quedaba libre. Una casualidad que le vendrá de perlas... "El dorsal me trae muy buenos recuerdos, de cuando estuve en el Eibar y también porque es especial para mi abuelo. Y es difícil de utilizar por tema del tercer portero".

"En la Premier se nota el nivel físico, los árbitros conceden más, pero los jugadores con menos físico también puedes destacar si te adaptas bien. Esta temporada es cuando más he ido al gimnasio para mejorar ese físico, porque mi constitución no es la misma que la de Pape Gueye, por ejemplo".

"Tengo ganas de escuchar el himno. Ahí seguro que me emociono y si debuto en el Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca coincidirá con el día de mi cumpleaños... La afición te levanta para arriba y el otro día me dijeron que fue una de las mejores entradas de la temporada", confesó el barbateño.

Pape Gueye, "Sampaoli, decisivo"

También ha ofrecido sus primeras palabras como sevillista Pape Gueye, tras hacerse oficial su fichaje cedido hasta junio. Tendrá en Loïc Badé, con quien coincidió en Francia, a un buen cicerone. "Hablé con Loïc Badé, me ha dicho que el Sevilla FC es un buen club para mí, que tiene muchos grandes jugadores, y yo creo que puedo seguir trabajando en buenas condiciones para mejorar mi juego. No creo que me sea difícil adaptarme al equipo, yo sé que depende de mí, así que haré todo lo posible para estar bien sobre el campo", dijo.

Y se definió como un futbolista físico y también técnico. "Soy técnico, muy físico, y puedo sumar al equipo mi capacidad para recuperar el balón. También soy rápido en los pases e intento ser lo más completo posible. Añado agresividad en el juego. Tengo muchas ganas de dar lo mejor para que esta temporada termine lo mejor posible para nosotros".

Además, reconoció que fue clave la figura de Jorge Sampaoli, al que conoce de su etapa en el Olympique de Marsella: "Hablar con Sampaoli ha sido decisivo. Nos conocemos los dos y él sabe de mis cualidades. Estoy seguro de que progresaré mucho aquí con él y con el resto de los compañeros. Para mí es muy importante tener la confianza del entrenador".