Bryan Gil: "No vengo con el trabajo hecho, me lo tengo que ganar"

Bryan Gil (Barbate, 11-02-2001) ha expresado sus deseos y sensaciones en su regreso al Sevilla, un regreso que tiene fecha de caducidad dado que su cesión es sin opción de compra y en junio tendrá que regresar al Tottenham Hotspur. Pero el canterano sevillista, durante su presentación junto a Pape Gueye, se ha querido centrar en el rabioso y urgente presente. "El Sevilla es donde quiero estar hoy. Me tengo que centrar en el presente, en el ahora, no en el futuro. Y lo que tenga que pasar, pues que pase".

"Cuando el Sevilla se presenta como una opción, tanto mi entorno, como mi agente como yo sabíamos que en mi cabeza no había otra opción que venir aquí", dijo taxativamente Bryan Gil, que demotró "las ganas y la ilusión que tenía de volver aquí". "Creo que puedo aportar al equipo lo que necesita, vengo para eso, para ayudar y para disfrutar y aprovechar que estoy aquí para ser mejor jugador aún".

La estima de Sampaoli

Como en el caso de Pape Gueye, Bryan Gil cuenta con el aval de Sampaoli, que ya lo llamó cuando estaba en el Marsella. Pero el barbateño sabe que eso no significa nada: debe ganarse el puesto. "Tengo que competir igual que los compañeros, no creo que venga con el trabajo hecho, me lo tengo que ganar y debo pelear".

"Siento mucha alegría, siento mucha ilusión de volver a mi casa, al club que hizo que esté donde esté", insistió Bryan Gil, que se toma esta nueva etapa como otro escalón en su carrera, con el añadido del sentimiento de identidad plena. "Todas las experiencias suman, sean buenas o no tan buenas. En el Eibar colectivamente no me fue muy bien porque descendimos pero individualmente fue mi mejor año. Luego en Londres todo que diferente, el idioma, el clima son diferentes. Pero todo suma y todo se hace ser mejor jugador y mejor persona".

Mejor de extremo izquierdo

Una clave importante para este regreso efímero de Bryan Gil es la necesidad de la plantilla sevillista de extremos izquierdos específicos. "Donde estoy más cómodo es jugando de extremo izquierdo. Si el míster quiere puedo adaptarme a la banda derecha, pero yo soy un extremo de estar pegado a la línea, de uno contra uno y desborde", dijo, aunque Sampaoli lo usará en su puesto natural.

Además, habló del esfuerzo que han puesto ambas partes, club y jugador, para este reencuentro. "Ha sido por las dos partes, ellos han hecho pun esfuerzo terrible. Yo he insistido mucho en que quería salir y que lo mejor era venir aquí. Al final se ha dado y doy las gracias al club por confiar otra vez en mí".

La Europa League, aparcada

En su implicación para el futuro inmediato, Bryan Gil aparca por ahora la Europa League: "Esa competición es muy especial, pero también es verdad que estamos en un momento muy complicado y tenemos que pensar en el partido más próximo, contra el Barcelona, que tenemos que sacar los tres puntos como sea".

Y remató ensalzando el valor de la cantera y la oportunidad que se le ha brindado en este Sevilla en crisis. "Sin ninguna duda la cantera del Sevilla es una de las mejores de España. Esta temporada han iniciado muchos jugadores con el primer equipo. Es importante que jugadores jóvenes tengan protagonismo en el primer equipo y en este Sevilla lo están teniendo".