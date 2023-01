Sin salida de Januzaj, el tope de 25 fichas

Cuatro fichajes llamados a sumar de verdad. Un central, un centrocampista y dos futbolistas de banda. No es todo lo que había planificado en origen el comité de dirección del Sevilla, pero las leyes del mercado son las que son y sin salidas de futbolistas que habían sido declarado transferibles no hay forma de inflar la nómina de fichas. El club ha completado el máximo de 25 con los dos fichajes a los que dio carta de oficialidad en la noche de ayer, Pape Gueye y Bryan Gil.

Primero anunció al canterano, sobre las 21:00. Y unos minutos después al franco-senegalés. La cascada de movimientos también implicó las cesiones de Delaney, imprescindible para la llegada del mediocampista galo, y de Augustinsson, que pasa del Aston Villa, donde ya no contaba, al Mallorca, su nuevo destino a préstamo hasta junio. Todas las operaciones fueron de cesión sin opción de compra. Es la cruda realidad.

En origen las pretensiones del comité ejecutivo eran mucho más elevadas. Así se lo hicieron ver al propio Jorge Sampaoli cuando éste arribó para relevar a Julen Lopetegui. Y así lo trasladaron en los círculos más cercanos y los cenáculos del entorno del club. La frase de "van a llegar siete u ocho fichajes" tras la derrota en casa ante la Real Sociedad como fea despedida antes del parón se escuchó más de una vez.

Pero eso pasaba por darles salida a tantos otros futbolistas y ahí es donde se han encontrado los altos ejecutivos del club con la realidad del mercado, con el caso de Januzaj como paradigma: en dos partidos no lo convocó Sampaoli en la creencia de que viajaría a Valencia para cerrar su cesión, pero los porcentajes de reparto de su alta ficha impidieron que se cerrara la negociación. Januzaj sigue en Sevilla, ya es convocado de nuevo por el técnico argentino y, salvo sorpresa mayúscula de última hora antes del cierre del mercado a las doce de la noche de este martes, el belga seguirá en la plantilla hasta junio.

Los 25 dorsales a 31 de enero

Dmitrovic Montiel Alex Telles Rekik Ocampos Gudelj Suso Joan Jordán Tecatito Corona Rakitic Januzaj Rafa Mir Bono Nianzou En-Nesyri Jesús Navas Lamela Pape Gueye Acuña Fernando Óliver Torres Loïc Badé Marcao Papu Gómez Bryan Gil

Monchi, en cambio, sí ha podido deshacerse de otros futbolistas que, por distintas circunstancias, no contaban para un proyecto necesitado de pragmatismo y grandes dosis de realidad. El principal caso paradigmático del pifiazo realizado en verano fue Isco, que llegó por petición de Julen Lopetegui y no pudo sobrevivir a su mentor. Le costó un agrio agarre al director general deportivo con el futbolista hacerle ver que el Sevilla no podía seguir contando con sus servicios ante la necesidad acuciante de la clasificación. Además, pudo deshacer la cesión de Dolberg con el Niza, que lo cedió al Hoffenheim, el club que a última hora le hizo otro favor a Monchi haciéndose con Delaney, también en préstamo hasta junio, para hacer hueco al último fichaje.

Por casualidad Pape Gueye fue anunciado oficialmente el último ayer, unos minutos después que Bryan Gil, que tenía reservada la ficha y el dorsal que habían quedado libre en agosto, el 25. El franco-senegalés de 24 años se hace con el 18 que tenía el mediocampista danés de 31 años. Antes el Sevilla deshizo la cesión al Ajax de Ocampos, que recuperó su dorsal 5 tras la decepcionante interinidad de Dolberg; y se hizo con la cesión, el único caso con opción de compra (12 millones de euros) de Loïc Badé, procedente del Rennes tras baldío su paso por Nottingham. El central se hace con el dorsal 22 que soltó Isco.

En coste de traspasos, el Sevilla no se ha gastado ni un euro. Pero es que tampoco ha ingresado. Las ofertas que han llegado han sido por pilares de la plantilla e insuficientes para el daño que podría haber supuesto la salida de esos futbolistas clave. También ha tanteado a otros jugadores, como el central Gattoni, que ha protagonizado un lío en el San Lorenzo de Almagro, al no querer renovar y ser casi apartado por su entrenador tras viajar a Italia sin permiso por su pasaporte. Pero esa tentativa dependía de otras salidas. Y por Januzaj no hubo más opciones.