Gattuso enfría el interés en Januzaj: "Necesitamos jugadores con minutos en las piernas"

Cuando parecía que Adnan Januzaj se acercaba al Valencia en calidad de cedido, todo se rodea para que esta operación no cristalice. Primero el Sevilla no acepta hacerse cargo de una parte de la alta ficha del belga y ahora Gennaro Gattuso, entrenador valencianista, casi lo descarta en una declaraciones sin nombrarlo pero dando a entender que se refiere al sevillista como un jugador "que no ha tenido minutos" y que necesita "una adaptación".

El Valencia se fija en otros objetivos, como el castellonense Sergi Canos, extremo de Brighton, que se presenta como alternativa a Januzaj.

Gattuso ha sido claro en su rueda de prensa previa al partido de Copa entre el Valencia y el Sporting de Gijón. "Mi opinión no ha cambiado nada. Lo mismo que hablé hace cuatro días en Arabia (en la Supercopa) vale hoy también. Si tenemos que fichar un jugador, tiene que tiene que tener partidos en las piernas, no puede gastar uno o dos meses en adaptarse porque no hay tiempo. Los jugadores tienen que tener un minutaje en las piernas", señaló el italiano, que de esta forma enfría el interés en Januzaj, quien, sin embargo, sigue siendo una opción en Mestalla.

"No puedo hablar de nombres que en este momento tienen la camiseta de otro equipo. Hemos hablado de 50-100 jugadores. No solo de Januzaj sino muchos jugadores pero no puedo hablar de nombres por respeto a sus equipos", explicó.