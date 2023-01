Pape Gueye: "Estoy muy contento; en cuatro semanas hablo español"

La presentación de Bryan Gil y Pape Gueye parece que pone punto y final a la planificación del Sevilla en este enero, aunque hasta esta noche podría haber algún movimiento inesperado. El mediocampista francés llega tras ser descartado Reine-Adélaïde por los antecedentes de sus lesiones de rodilla. Pero él se ha centrado en la gran oportunidad que le ofrece un equipo en el que conoce al cuerpo técnico y Loïc Badé y se lo toma como "una gran oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo".

Uno de sus propósitos es adaptarse cuanto antes. Para ello cuenta con algunos compatriotas como Nianzou o Loïc Badé. También lo conocen Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico. "Es cierto que hay muchos franceses en el equipo y eso me ayuda mucho", reconoció en su lengua materna, el francés. "Pero quiero aprender a hablar español. En cuatro semanas hablo español, añadió ya en un incipiente castellano".

Para ello cuenta también con un maestro para su perfil de centrocampista: Fernando Reges. "He hablado con muchos jugadores esta mañana. Tanto en el campo como fuera me han acogido muy bien. Fernando es un icono en este equipo. Ya lo veía cuando estaba en el City. Creo que va a ser una gran ayuda para mí, voy a aprender mucho de él en esa posición. Va a darme muchos consejos y todo es positivo".

El futbolista de Montreuil (24-01-1999), que acaba de cumplir 24 años, se mostró muy educado y empezó dándole las gracias a las personas que lo han traído al Sevilla. "Buenos días a todos. Me gustaría agradecer a todo el staff y a todos los jugadores del Sevilla por su cálida acogida, todas las personas que trabajan en el club me han acogido muy bien, el presidente, Monchi..., muchas gracias a todos".

Sampaoli y Loïc Badé

Evidentemente, Jorge Sampaoli ha sido avalista principal para la contratación del futbolista del Marsella. "A Sampaoli ya lo conocía de mi paso por el Marsella, hicimos una gran temporada, conseguimos clasificarnos para la Champions, es un entrenador que me conoce, yo lo conozco a él, sabemos cómo son los entrenamientos, su grupo de entrenadores. Estoy muy contento de estar aquí, he podido entrenar ya esta mañana y los compañeros han sido muy amables, así que tengo muchas ganas de empezar".

Además, dijo que tiene la fortuna de conocer a los ayudantes de Sampaoli y también a Loïc Badé, con quien coincidió en Le Havre. "Estoy muy contento de estar rodeado de franceses, pero todos han sido muy simpáticos conmigo; los españoles, los argentinos.. Loïc Badé es amigo mío, porque estuve con él en el Le Havre, en la segunda división francesa. Antes era yo su capitán y ahora es él quien me acoge a mí, así que estoy muy contento y es magnífico, la verdad".

Un centrocampista agresivo

A Pape Gueye se le solicitó que hablase de sus cualidades y de lo que puede aportar, y se describió así: "Soy un centrocampista bastante agresivo, diría yo, el entrenador me llamó, habló conmigo, ya me conoce, sabes qué características tengo y lo que puedo apotar al equipo. Creo que también soy un jugador técnico; estamos en España y cuando era más joven me decían que mi estilo de juego se correspondía al de España. Y ya lo he visto esta mañana, hay mucha intensidad, estoy junto a jugadores muy buenos y creo que puedo aportar algo positivo para que el Sevilla vuelva su mejor nivel", aseguró.

"Es cierto que con Sampaoli progresé mucho cuando vino a Marsella, jugué mucho con él", continuó sobre esa conexión con el argentino. "Luego vino un entrenador nuevo con nuevas ideas (Igor Tudor) y tuve que respetarlo. Luego en el Mundial jugamos bien con Senegal, perdimos contra Inglaterra. Soy joven, pero tengo experiencia porque ganamos la Copa de África y espero continuar jugando y seguir progresando. Conozco al equipo técnico, a Pablo, el preparador físico. Es algo muy positivo para mí. Estoy muy contento de estar con este equipo en este gran club".

El Sevilla, gran referencia

Además, lógicamente, habló de lo que significa para él firmar por un equipo con la historia reciente en Europa como la del Sevilla. "El Sevilla es un gran club. Ya conocía al Sevilla antes de venir. Forma parte del top cinco de España. No dudé ni un segundo cuando me llamaron el presidente y Monchi. Era una oportunidad muy grande para mí. Tiene una historia muy importante. Sabemos todo lo que ha ganado, seis copas d ella Europa League es una cosa fantástica. Vi todos los trofeos del museo y la verdad es que he visto partidos del Sevilla. Vi su partido del fin de semana y estoy muy contento de estar aquí en un club tan grande para seguir aprendiendo de grandes jugadores. Espero que todo vaya bien".